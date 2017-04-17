Биологи нашли новый «бункер» ВИЧ в организме человека

«Это революционные по своему значению выводы, так как они показывают, что ВИЧ может прятаться не только в Т-клетках, но и в других тканях организма. То, что ВИЧ способен выживать внутри макрофагов, означает, что любая терапия должна уметь уничтожать вирус в двух очень разных типах клеток», — заявила Дженна Ханикатт (Jenna Honeycutt) из университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США).
Как объясняют ученые, сегодня больные ВИЧ могут прожить десятки лет благодаря приему антиретровирусных препаратов — веществ, подавляющих различные этапы репликации вируса в клетках тела. Так как они часто обладают сильными побочными эффектами, медики часто вынуждены прекращать их прием на несколько недель.
При прекращении их приема ВИЧ «вылезает из окопов» и начинает интенсивно копировать себя, зачастую возвращаясь к начальным масштабам инфекции за три или две недели. В последние годы ученые активно пытаются найти лекарства или антитела, которые помогали бы избежать подобной «контратаки» вируса, или позволяли бы «выгнать» вирус из клеток.
Ханикатт и ее коллеги выяснили, что вирус «окапывается» не только в Т-клетках, которые он обычно заражает, но и в так называемых макрофагах — амебообразных клетках, уничтожающих бактерий, токсичные частицы и различный «мусор».
К такому выводу ученые пришли, экспериментируя на особой породе мышей, чей костный мозг состоит из человеческих, а не мышиных клеток. Такие грызуны сегодня используются для изучения болезней, атакующих различные компоненты иммунной системы, в том числе и ВИЧ. Меняя свойства клеток костного мозга, ученые могут «отключать» различные компоненты иммунной системы, что позволяет понять, что именно поражает вирус и как он это делает.
Наблюдая за тем, как происходило при попадании ВИЧ в организм мышей, в иммунной системе которых отсутствовали Т-клетки, ученые осознали, что вирус успешно размножался в теле таких животных. Проследив за этим процессом «вживую», Ханикатт и ее команда поняли, что вирус умеет проникать не только в Т-клетки, но и макрофаги.
Обнаружив подобную тенденцию, американские вирусологи проверили, сможет ли ВИЧ «окопаться» в макрофагах и пережить обработку антиретровирусными препаратами. Как оказалось, это действительно происходит — в организме примерно 30% мышей, с которыми экспериментировали биологи, вирус «воскрес» после того, как ученые перестали добавлять лекарства в пищу грызунов.
Как полагают ученые, макрофаги могут выступать в качестве главного скрытого «резервуара» ВИЧ, который заново запускает инфекцию после уничтожения частиц вируса при помощи антител, лекарств или очистки организма от Т-клеток. Понимание того, где скапливаются такие клетки во время приема антиретровирусных лекарств и как с ними можно бороться, будет ключом к созданию реально рабочего лекарства от ВИЧ, заключает Ханикатт.