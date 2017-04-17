Биологи нашли новый «бункер» ВИЧ в организме человека

При прекращении их приема ВИЧ «вылезает из окопов» и начинает интенсивно копировать себя, зачастую возвращаясь к начальным масштабам инфекции за три или две недели. В последние годы ученые активно пытаются найти лекарства или антитела, которые помогали бы избежать подобной «контратаки» вируса, или позволяли бы «выгнать» вирус из клеток.

Как объясняют ученые, сегодня больные ВИЧ могут прожить десятки лет благодаря приему антиретровирусных препаратов — веществ, подавляющих различные этапы репликации вируса в клетках тела. Так как они часто обладают сильными побочными эффектами, медики часто вынуждены прекращать их прием на несколько недель.

«Это революционные по своему значению выводы, так как они показывают, что ВИЧ может прятаться не только в Т-клетках, но и в других тканях организма. То, что ВИЧ способен выживать внутри макрофагов, означает, что любая терапия должна уметь уничтожать вирус в двух очень разных типах клеток», — заявила Дженна Ханикатт (Jenna Honeycutt) из университета Северной Каролины в Чапел-Хилл (США).

Ханикатт и ее коллеги выяснили, что вирус «окапывается» не только в Т-клетках, которые он обычно заражает, но и в так называемых макрофагах — амебообразных клетках, уничтожающих бактерий, токсичные частицы и различный «мусор».

К такому выводу ученые пришли, экспериментируя на особой породе мышей, чей костный мозг состоит из человеческих, а не мышиных клеток. Такие грызуны сегодня используются для изучения болезней, атакующих различные компоненты иммунной системы, в том числе и ВИЧ. Меняя свойства клеток костного мозга, ученые могут «отключать» различные компоненты иммунной системы, что позволяет понять, что именно поражает вирус и как он это делает.

Наблюдая за тем, как происходило при попадании ВИЧ в организм мышей, в иммунной системе которых отсутствовали Т-клетки, ученые осознали, что вирус успешно размножался в теле таких животных. Проследив за этим процессом «вживую», Ханикатт и ее команда поняли, что вирус умеет проникать не только в Т-клетки, но и макрофаги.

Обнаружив подобную тенденцию, американские вирусологи проверили, сможет ли ВИЧ «окопаться» в макрофагах и пережить обработку антиретровирусными препаратами. Как оказалось, это действительно происходит — в организме примерно 30% мышей, с которыми экспериментировали биологи, вирус «воскрес» после того, как ученые перестали добавлять лекарства в пищу грызунов.