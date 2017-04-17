Слон помешал крокодилу утащить слоненка за хобот
Житель Великобритании Александр Маканга снял на видео нападение крокодила на слоненка. Ролик, опубликованный на YouTube, посмотрели более 270 тысяч раз.
Житель Великобритании Александр Маканга снял на видео нападение крокодила на слоненка. Ролик, опубликованный на YouTube, посмотрели более 270 тысяч раз.
Инцидент произошел в национальном парке Ливонде в Малави. Хищник схватил за хобот слоненка, пришедшего на водопой со своим стадом. Слоны испуганно затрубили и стали отступать, пряча за спины детенышей, но затем одно из животных помогло слоненку освободить хобот и отогнало крокодила.