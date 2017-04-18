Казанская икона Божией Матери будет находиться в Староярмарочном соборе Нижнего Новгорода 23 апреля — 14 мая.

По информации Нижегородской митрополии, 23 апреля в нижегородский Спасский Староярмарочный собор прибудет ковчег с чудотворной Казанской иконой Божией Матери из села Рожново Борского района. Верующие смогут поклониться святыне и заказать молебен.

Святой образ будет пребывать в этом храме до 14 мая.

Как сообщалось ранее, ковчег с частицей мощей великомученика и целителя Пантелеимона будет находиться в Казанском храме Нижнего Новгорода 23 апреля — 7 мая.