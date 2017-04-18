В садах Автозаводского района борются с ржавой водой

На прошлой неделе журналисты программы «Вести — Приволжье» рассказывали о том, что, по информации местных жителей, воду в дренажный канал откачивают с места работ строители автодороги от проспекта Молодежный к аэропорту. Мутная ржавая с радужными разводами жидкость потекла на грядки. В зоне подтопления оказались несколько тысяч участков. Журналисты ГТРК «Нижний Новгород» написали запрос в администрацию Автозаводского района Нижнего Новгорода.