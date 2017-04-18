В Ялте обещают запустить проект «Городской навигатор»

По его мнению, реализация этого проекта позволит гостям Ялтинского региона лучше ориентироваться в городе и посетить наиболее интересные места. По своей сути «Городской навигатор» — это информационные указатели, выполненные в едином стиле. Информационные таблички-навигаторы с оригинальной гравировкой должны будут указывать направление движения к тому или иному объекту общественного питания, развлечения или торговли и расстояние до него, — пояснили идею в администрации.

Немаловажно, что проект «Городской навигатор» будет реализован без бюджетных денег, а за счет средств собственников таких объектов. При этом предприниматели должны будут взять на себя и социальные обязательства. В том смысле, что, кроме направления движения к объекту, принадлежащему заказчику, его также обяжут указать или название близлежащей улицы, или расстояние до ближайшего общественного туалета или объекта здравоохранения, — отметили в администрации Ялты.