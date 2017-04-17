В Воронеже трижды отрепетируют парад Победы

Парад по случаю 72 годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Воронеже будут репетировать трижды. По данным мэрии, репетиции пройдут 28 апреля, 3 мая и 7 мая.

На время их проведения будут перекрывать движение на улицах, прилегающих к площади Ленина. Автомобилистам придется искать пути объезда.

28 апреля и 3 мая репетиции стартуют с 20:00, а генеральная репетиция 7 мая начнется раньше — с 19:00.

Напомним, что колонна военной техники для участия в параде прибыла в Воронеж еще в начале апреля. Сообщалось, что воронежцы увидят самоходные миномётные установки «Нона-СВК», 152-миллиметровые орудия «Мста-Б», ракетный тактический комплекс «Точка-У» и другую технику.