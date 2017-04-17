Пользователи Instagram смогут организовывать сохраненные посты в коллекции

Чтобы добавить сохраненный пост в коллекцию, необходимо нажать и удерживать его некоторое время. Как и все сохраненные публикации, только пользователь сможет видеть свои коллекции. «Мы добавили возможность сохранять публикации в декабре прошлого года. На сегодняшний день 46% пользователей Instagram воспользовались ею хотя бы один раз. Коллекции помогают упорядочить публикации, которые вы всегда хотите иметь под рукой», — рассказали представители сервиса.

В компании уверены, что коллекции станут незаменимым помощником при организации мероприятий.

«Так, если вы занимаетесь планированием свадьбы, вы сможете легко отсортировать фото и видео тортов или цветов в отдельные коллекции. Коллекции помогут подготовиться и к летнему отдыху, просто организуйте понравившиеся публикации в разные категории, будь то купальники или солнечные очки», — сообщили в Instagram.