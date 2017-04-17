Меланья Трамп напомнила супругу положить руку на сердце во время исполнения гимна

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп во время официального мероприятия в Белом доме на какой-то момент забыл положить руку на сердце во время исполнения гимна, однако его супруга Меланья напомнила ему об этом. Курьезный случай был запечатлен во время телетрансляции.

Эпизод произошел непосредственно перед пасхальным мероприятием — катанием яиц, — в котором принимает участие глава государства и его семья.

Во время официальной части, когда начал играть национальный гимн США Меланья и 11-летний Бэррон Трамп подняли правые руки, положив их на сердце, однако американский лидер, по всей видимости, забыл это сделать, на что обратила внимание супруга, едва заметно коснувшись его правой руки. После этого хозяин Белого дома поднял руку и церемония продолжилась в нормальном ключе.