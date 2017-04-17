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20:13 (мск), источник: ТАСС

Меланья Трамп напомнила супругу положить руку на сердце во время исполнения гимна

Курьезный случай был запечатлен во время телетрансляции.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп во время официального мероприятия в Белом доме на какой-то момент забыл положить руку на сердце во время исполнения гимна, однако его супруга Меланья напомнила ему об этом. Курьезный случай был запечатлен во время телетрансляции.

Эпизод произошел непосредственно перед пасхальным мероприятием — катанием яиц, — в котором принимает участие глава государства и его семья.

Во время официальной части, когда начал играть национальный гимн США Меланья и 11-летний Бэррон Трамп подняли правые руки, положив их на сердце, однако американский лидер, по всей видимости, забыл это сделать, на что обратила внимание супруга, едва заметно коснувшись его правой руки. После этого хозяин Белого дома поднял руку и церемония продолжилась в нормальном ключе.

Это уже не первый курьезный случай, произошедший с Трампом во время официальных мероприятий. Так, ранее в этом месяце он во время официальной церемонии подписания исполнительного указа забыл поставить свою подпись, на что в последний момент обратил внимание вице-президент Майкл Пенс. В конечном итоге торжественный момент произошел в закрытом порядке.

Традиция катания по траве разноцветных пасхальных яиц зародилась здесь еще в 1878 году при 19-м президенте страны Резерфорде Хейзе, который решил ежегодно на следующий день после пасхального воскресенья устраивать перед Белым домом праздничные гулянья.

Комментарии
1
Сергей Саморуков
Хорошая жена всегда намекнёт и поднимет ... руку , конечно ...
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