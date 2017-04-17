Житель Челябинска выиграл в лотерею 2,3 млн рублей

Житель Челябинска 15 апреля стал обладателем суперприза в гослотерее «Рапидо» — обладатель счастливого билета выиграл 2 млн 290 тысяч 796 рублей, сообщили в пресс-службе ТД «Столото».

Южноуралец, купивший билет, стал 173-м миллионером государственных лотерей с начала 2017 года. Выигрыш пришёлся на 82117-й тираж.

«Заветной стала числовая комбинация: 11, 18, 6, 10, 2, 19, 7, 17 + 1. Имя новоявленного миллионера пока не известно», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, для жителей Челябинской области это далеко не первый крупный выигрыш в государственную лотерею. Буквально в январе южноуралец выиграл в лото 6,8 млн рублей. В августе 2016 года другой житель области стал обладателем 14 миллионов рублей.