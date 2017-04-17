Омские подростки прокатились на льдине, плывущей по Иртышу

Сегодня на Иртышской набережной омичи заметили группу подростков, которые развлекались, прыгая на плывущей льдине. Рискованные проделки попали на видео, позже распространившееся в соцсетях. На кадрах видно, как двое ребят пробуют непрочный лед ногами, а попом перепрыгивают на плиты, где стоят еще трое их товарищей.

— Парни развлекались. Хорошо, что все закончилось так, в этот раз им повезло, — прокомментировал автор видео в паблике «Аварийный Омск».

Пользователи разошлись во мнениях. Одни ругают подростков за безрассудство, другие относятся с пониманием и делятся воспоминаниями, как сами в детстве катались на льдинах. «Пусть лучше на льдинах катаются, чем в доту», — заявили в комментариях.