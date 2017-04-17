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21:03 (мск), источник: Om1.ru

Омские подростки прокатились на льдине, плывущей по Иртышу

Ледоход на реке вот-вот начнется, но это не смутило юных экстремалов.

Сегодня на Иртышской набережной омичи заметили группу подростков, которые развлекались, прыгая на плывущей льдине. Рискованные проделки попали на видео, позже распространившееся в соцсетях. На кадрах видно, как двое ребят пробуют непрочный лед ногами, а попом перепрыгивают на плиты, где стоят еще трое их товарищей.

— Парни развлекались. Хорошо, что все закончилось так, в этот раз им повезло, — прокомментировал автор видео в паблике «Аварийный Омск».

Пользователи разошлись во мнениях. Одни ругают подростков за безрассудство, другие относятся с пониманием и делятся воспоминаниями, как сами в детстве катались на льдинах. «Пусть лучше на льдинах катаются, чем в доту», — заявили в комментариях.

Напомним, в МЧС сегодня заявили, что на Иртыше уже наблюдаются подвижки льда, в ближайшие дни ожидается начало ледохода. Причем в районе моста 60-летия ВЛКСМ и далее в Нефтяниках река уже освободилась ото льда.

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