Омские подростки прокатились на льдине, плывущей по Иртышу
Ледоход на реке
Ледоход на реке
Сегодня на Иртышской набережной омичи заметили группу подростков, которые развлекались, прыгая на плывущей льдине. Рискованные проделки попали на видео, позже распространившееся в соцсетях. На кадрах видно, как двое ребят пробуют непрочный лед ногами, а попом перепрыгивают на плиты, где стоят еще трое их товарищей.
— Парни развлекались. Хорошо, что все закончилось так, в этот раз им повезло, — прокомментировал автор видео в паблике «Аварийный Омск».
Пользователи разошлись во мнениях. Одни ругают подростков за безрассудство, другие относятся с пониманием и делятся воспоминаниями, как сами в детстве катались на льдинах. «Пусть лучше на льдинах катаются, чем в доту», — заявили в комментариях.
Напомним, в МЧС сегодня заявили, что на Иртыше уже наблюдаются подвижки льда, в ближайшие дни ожидается начало ледохода. Причем в районе моста 60-летия ВЛКСМ и далее в Нефтяниках река уже освободилась ото льда.