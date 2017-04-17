Брест готовится к миллениуму

Города ведь не совпадали по дислокации, и только нынешний собрал все прежние территории под свое крыло. Каким мы увидим приграничный город через два года — в 2019-м, который официально определен датой миллениума?

Если считать от Берестья до Бреста, то городу уже тысяча лет. Раскопки 2006 года подтвердили, что поселение существовало примерно с 960 года. А впервые упоминается оно в Новгородской летописи в 1017 году. Еще в 1960-е в научно-популярных исследованиях называлась именно эта дата. Позже брестские исследователи Анатолий Никитчик и Анатолий Гладыщук (авторы работы К вопросу о первой датировке Берестья) предлагали откорректировать дату миллениума или же хотя бы начать отмечать ее в нынешнем году, а завершить в 2019-м. Чтобы уважить историческую правду. Но Брестский горисполком праздничным годом определил исключительно 2019-й — тысячелетие упоминания в Повести временных лет. Недавно у миллениума появился свой логотип. Разработанная брестской художницей Анной Редько графическая эмблема Брест — 1000 лет единогласно объявлена победителем городского конкурса.

К празднику в Брест запланировано вложить без малого 300 миллионов бюджетных денег. Плюс частные инвестиции (уже строится отель Хилтон). К круглой дате будет преображено и построено 30 объектов. Самый важный — Западный обход. Неподалеку от железнодорожного появится новый автовокзал. Будет наконец обустроена набережная вдоль Мухавца. Распахнет двери новый театр кукол. Реконструируют музей Берестье. Обещано открыть хоспис, на который с 2010 года не находилось в бюджете денег. Началась долгожданная реконструкция больницы скорой помощи. И это далеко не все.

Правда, амбициозный историко-культурный проект Брест 2019 (От Берестья до Бреста, СБ за 14 ноября 2013 г.) реализован не будет. Почему и что в нем не так, брестчанам никто не разъяснил. Вместе с тем территория на подступах к крепости быстро застраивается….

Центр? Главный архитектор города Николай Власюк имеет на сей счет свою концепцию, и она, к счастью, направлена на сохранение того немногого, что осталось от города прошлого века.

А еще Брест станет первым в стране экологически умным городом, эффективно использующим свои ресурсы. Зеленая карта разработана по проекту экологически привлекательного города СимбиоСити. Площадкой для реализации зеленого проекта выбрана так называемая заречная часть города. В качестве приоритетов определены водоочистка, строительство велодорожек, развитие зеленого мобильного транспорта, энергетика.

Правда, к тысячелетию Брест еще не вернет себе былой статус зеленого города. За два года деревья не вырастают. В последнее время только и делали, что их удаляли — в угоду автомобилистам, клумбам с цветами или для чего-то еще. Но мнение общественности в горисполкоме услышали. Уже заложен новый парк 1000-летия. Откроется возрожденный исторический городской сад. И на площади Ленина запланирована революция — старые 70-летние ели, изрядно покалеченные несколько лет назад во время укладки плитки, решено удалить. На их месте появятся новые деревья. Возможно, потомки оценят этот с точки зрения некоторых жителей спорный шаг.

Да, брестчане любят критиковать свой город. Мы нередко рассуждаем о том, что сделано, что делается с позиции сторонних наблюдателей. Мол, вы там (в горисполкоме, ЖРЭУ) работайте, а мы посмотрим и раскритикуем. За дороги, за освещение, за дворы — есть за что. Многим из нас пора научиться ценить свой Брест. Не только как место жительства — как землю с интересной историей. И мы — разные, знакомые и незнакомые друг с другом, — могли бы объединиться в хорошем порыве сделать город лучше и красивее. Можно обустроить клумбу в своем дворе. Или, к примеру, найти время заполнить анкету на сайте горисполкома и высказать свое видение удобного города. Сейчас происходит корректировка генерального плана, и мнение горожан тоже учитывается.