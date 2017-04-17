Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Как звезды с детьми праздновали Пасху (фото)
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Имперская Россия на первых цветных фотографияхСнимки страны, еще не знающей о существовании Ленина
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
СМИ: Кинг назвал Трампа куриным пометом и потребовал отчитаться
Эксперты о том, что будет, если США ударят по КНДР
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
В Киеве назвали условия для нормализации отношений с Россией
В Китае рассказали о угрозе войны с Кореей - СМИ
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10«Сокровища затонувшего корабля “Невероятный”»
16Мир встретил Пасху
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12США нанесли ракетный удар по Сирии
22:55 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Брест готовится к миллениуму

Полоцк, Витебск, Туров, Заславль и Волковыск — города с тысячелетней историей. Перешагнуть знаковый рубеж теперь готовится Брест. Можно сказать, даже не один Брест как центр области в современной Беларуси, а еще и его предшественники — Берестье, Брест-Литовск и Брест-над-Бугом.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Города ведь не совпадали по дислокации, и только нынешний собрал все прежние территории под свое крыло. Каким мы увидим приграничный город через два года — в 2019-м, который официально определен датой миллениума?

Если считать от Берестья до Бреста, то городу уже тысяча лет. Раскопки 2006 года подтвердили, что поселение существовало примерно с 960 года. А впервые упоминается оно в Новгородской летописи в 1017 году. Еще в 1960-е в научно-популярных исследованиях называлась именно эта дата. Позже брестские исследователи Анатолий Никитчик и Анатолий Гладыщук (авторы работы К вопросу о первой датировке Берестья) предлагали откорректировать дату миллениума или же хотя бы начать отмечать ее в нынешнем году, а завершить в 2019-м. Чтобы уважить историческую правду. Но Брестский горисполком праздничным годом определил исключительно 2019-й — тысячелетие упоминания в Повести временных лет. Недавно у миллениума появился свой логотип. Разработанная брестской художницей Анной Редько графическая эмблема Брест — 1000 лет единогласно объявлена победителем городского конкурса.

К празднику в Брест запланировано вложить без малого 300 миллионов бюджетных денег. Плюс частные инвестиции (уже строится отель Хилтон). К круглой дате будет преображено и построено 30 объектов. Самый важный — Западный обход. Неподалеку от железнодорожного появится новый автовокзал. Будет наконец обустроена набережная вдоль Мухавца. Распахнет двери новый театр кукол. Реконструируют музей Берестье. Обещано открыть хоспис, на который с 2010 года не находилось в бюджете денег. Началась долгожданная реконструкция больницы скорой помощи. И это далеко не все.

Правда, амбициозный историко-культурный проект Брест 2019 (От Берестья до Бреста, СБ за 14 ноября 2013 г.) реализован не будет. Почему и что в нем не так, брестчанам никто не разъяснил. Вместе с тем территория на подступах к крепости быстро застраивается….

Центр? Главный архитектор города Николай Власюк имеет на сей счет свою концепцию, и она, к счастью, направлена на сохранение того немногого, что осталось от города прошлого века.

А еще Брест станет первым в стране экологически умным городом, эффективно использующим свои ресурсы. Зеленая карта разработана по проекту экологически привлекательного города СимбиоСити. Площадкой для реализации зеленого проекта выбрана так называемая заречная часть города. В качестве приоритетов определены водоочистка, строительство велодорожек, развитие зеленого мобильного транспорта, энергетика.

Правда, к тысячелетию Брест еще не вернет себе былой статус зеленого города. За два года деревья не вырастают. В последнее время только и делали, что их удаляли — в угоду автомобилистам, клумбам с цветами или для чего-то еще. Но мнение общественности в горисполкоме услышали. Уже заложен новый парк 1000-летия. Откроется возрожденный исторический городской сад. И на площади Ленина запланирована революция — старые 70-летние ели, изрядно покалеченные несколько лет назад во время укладки плитки, решено удалить. На их месте появятся новые деревья. Возможно, потомки оценят этот с точки зрения некоторых жителей спорный шаг.

Да, брестчане любят критиковать свой город. Мы нередко рассуждаем о том, что сделано, что делается с позиции сторонних наблюдателей. Мол, вы там (в горисполкоме, ЖРЭУ) работайте, а мы посмотрим и раскритикуем. За дороги, за освещение, за дворы — есть за что. Многим из нас пора научиться ценить свой Брест. Не только как место жительства — как землю с интересной историей. И мы — разные, знакомые и незнакомые друг с другом, — могли бы объединиться в хорошем порыве сделать город лучше и красивее. Можно обустроить клумбу в своем дворе. Или, к примеру, найти время заполнить анкету на сайте горисполкома и высказать свое видение удобного города. Сейчас происходит корректировка генерального плана, и мнение горожан тоже учитывается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 В Витебске женщина выпрыгнула с 13-го этажа
Приговор судьбы
В Витебске женщина выпрыгнула с 13-го этажа
ФСБ задержала организатора теракта в Санкт-Петербурге
Россия поддержала кандидатуру Купчиной на пост генсека ОБСЕ
В Стамбуле начались акции протеста против итогов референдума
Приговор фельдшеру по делу о Сямозере не устроил потерпевших
Названа самая массовая профессия России
«Победа» уволит сотрудника за отказ перевозить ребенка с ДЦП
В РПЦ призвали прихожан молиться, а не делать селфи в храме
Спорт
Деньги, престиж и связи. Как СКА собирал чемпионский состав СКА выиграл свой второй кубок Гагарина, обыграв в финале «Металлург». Вспоминаем, как «армейцы» собирали чемпионский состав
Авто
У Lada XRAY появился стильный конкурент из Китая В России стартуют продажи кроссовера Chery Tiggo 3X, который на нашем рынке будет представлен под именем Tiggo 2
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал 20-летняя художница и блогер Алия Шагиева сопроводила фото, на котором она кормит новорожденного сына грудью, манифестом, направленным против царящих в обществе двойных стандартов в восприятии женской груди.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь