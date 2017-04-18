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11:24 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Подать заявку на благоустройство своего двора можно до 25 мая

Общественники в Ростове проверяют, как идет проект благоустройства городской среды.

Встречи с жителями показали, что большая часть горожан не то, что не владеет информацией об алгоритме подачи заявок, а даже не знает о такой возможности.

Активисты народного фронта решили выяснить, что знают жители многоэтажных домов Ростова о нацпроекте комфортной городской среды. В одном из дворов на Коммунистическом проспекте общественники устроили небольшое собрание. Участники ОНФ объясняют, чтобы вступить в программу, жителям дома необходимо провести общее собрание, выбрать работы по благоустройству двора и подать заявку в местную администрацию.

«Каждый критерий в этой заявке оценивается по балам. Оценивается степень освоения бюджетных средств, степень вовлечения своих средств, степень участия жильцов», — говорит координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ в Ростовской области Максим Галкин.

Рассказав о нюансах участия в программе, общественники отравились на улицу Стабильную. Здесь владельцы квартир тоже узнали о масштабном проекте от самих активистов. По словам местных жителей, им не хватает дополнительных парковок. Общее собрание решили провести в кратчайшие сроки.

«Я нахожусь в декрете и у меня есть возможность днём этим заниматься, насколько это возможно, я готова взять это на себя. У нас много жильцов которые готовы что-то делать, но не знают как», — говорит Светлана Коноплёва.

Времени для подачи заявок все меньше, последний день — 25 мая. Пока, говорят общественники, жители Ростовской области подали около 500 предложений по благоустройству своих дворов.

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