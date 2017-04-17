Гомельчанин с помощью немецких фотографий нашел массовое захоронение времен ВОВ

Распаханное поле возле агрогородка Красное, окраина Гомеля. Недалеко от дороги — деревянный крест. Его установила недавно группа местных жителей. Они много лет искали место, о котором рассказывала деревенская молва. Место массовых казней гомельчан нацистскими палачами. Владимир Котов эту историю от отца слышал не раз:

— Папа был еще подростком. Осень 1941-го. Город оккупирован. Он лазал на столб и случайно увидел вдалеке несколько грузовых машин. Немцы выгрузили из них людей и начали расстреливать. Соскочил со столба. Спрятался в кустах. Было страшно, но любопытство победило. Когда выстрелы и крики утихли, начал пробираться к месту расстрела. Немцы уже уехали, мертвых присыпали землей. Вдруг земля зашевелилась, приподнялся наш солдат и простонал: мол, похороните нас по-человечески. Думаю, эта история произвела на подростка сильное впечатление, потому что он до конца жизни помнил ее в подробностях.

Однако эта история масштабнее, чем завещание красноармейца. О том, что рядом с Красным расстреляли сотни, а может, и тысячи людей, раньше вспоминали многочисленные свидетели. Но место казни найти не могли. Вдоль деревни в 1941-м был выкопан противотанковый ров — линия обороны Гомеля. Именно его захватчики использовали как готовую могилу. Свидетельства очевидцев были зафиксированы сразу после освобождения города советскими войсками. Уже в 1943-м в Гомеле начала работу Государственная чрезвычайная комиссия по расследованию преступлений нацистов на оккупированной территории. Но тогда вся страна была изрезана такими жуткими рвами. Их регистрировали скорее для поиска военных преступников, чем для увековечения памяти погибших. Гомельский ров засыпали в начале 1960-х. Документальных данных почти не осталось, только несколько воспоминаний и народная молва.

Пенсионерка Евгения Злотникова из соседней деревни Красный Маяк во время войны была ребенком. Вспоминает, что недалеко от деревни нацисты кого-то расстреливали, очень много было криков:

— Кричали ужасно. И это были женские голоса. Потом говорили, что здесь убивали евреев.

76 лет прошло. Эти трагические истории, казалось, позабылись. Неожиданное продолжение отцовских рассказов Владимир Котов нашел на американском аукционе:

— Знакомые подсказали, что через интернет продаются немецкие фотографии военной аэросъемки Гомеля и окрестностей 1941 года. На них были четко видны деревня Красное и противотанковый ров. Я приобрел фотографии. Вместе с товарищами наложили их на современную карту. Нашли предполагаемое место. Как раз трактор проводил на поле сельхозработы. Попросили тракториста: копни. А там кости… Засыпали обратно.

На месте страшной находки сельчане установили деревянный крест. Теперь ждут поисковиков. Чтобы раскопать, перезахоронить, сделать неизвестную могилу местом памяти и скорби. Идею местных жителей поддерживает председатель Красненского сельисполкома Василий Будников:

— Это очень важно, чтобы память о невинных жертвах войны была увековечена: крестом, часовней, мемориалом. В прошлом году мы уже давали заявку поисковому батальону, они приезжали, но искали не там. Не хватало информации. Благодаря снимкам место найдено. Я уже написал поисковикам.

Заявка будет отработана. Возможно, даже в этом году, рассказал Александр Трубеко, командир 52-го отдельного специализированного поискового батальона, который базируется в Витебской области:

— В 2016 году по информационным листам, предоставленным местными исполнительными и распорядительными органами и военными комиссариатами, было запланировано 84 поисковых объекта. Это предполагаемые места захоронений и боев времен Первой мировой и Великой Отечественной войн. Однако по факту провели раскопки на 101 объекте. Каждый год мы реагируем на так называемые экстренные заявки. Вот, например, недавний случай в Гродненской области: велось строительство, были найдены человеческие останки. Мы выехали на место, провели раскопки, обнаружили останки 5 красноармейцев и при них 4 медальона. На 2017 год у нас запланированы раскопки на 64 объектах. Что касается захоронений возле агрогородка Красное Гомельского района, скажу вот что. Если досрочно выполним план (а сезон наших работ ограничен по времени — с апреля по конец октября), то обязательно займемся гомельской заявкой. Но пока мы планируем отработку данного объекта в 2018 году.

Крест в поле уже отметил могилу тех, чьи жизни и имена стерла война. Владимир Котов выполнил первую часть последней воли из завещания, которое оставил его отцу неизвестный красноармеец — похоронить по-человечески.

Евгений Маликов, историк:

— По официальным данным, за время войны в Гомеле уничтожено 30 тысяч мирных граждан и 100 тысяч военнопленных, которые находились в концентрационном лагере. Где их хоронили? Солдат поначалу закапывали вокруг лагеря — это центр города: улица Книжная, Госпитальная, стадион Центральный. Потом, скорее всего, вывозили в этот утерянный ров. Расправы над мирным населением производились в Лещинском лесу. Часть могил была раскопана. Например, место расстрела гомельских евреев на улице Барыкина, однако нашли там останки всего 800 человек. Число жертв, обнаруженных при всех раскопках, даже далеко не дотягивает до 130 тысяч. Где они? Возможно, в этом противотанковом рву. Многокилометровое оборонительное сооружение глубиной 3 и шириной 7 метров может оказаться гигантской братской могилой.

Игорь Полуян, заместитель председателя Гомельского райисполкома:

— За Гомель велись ожесточенные бои при обороне и особенно при освобождении. Территория вокруг города — это большая карта мест сражений и братских могил. В районе расположены 48 воинских захоронений, 42 памятника и 5 мемориальных комплексов. Они ежегодно в преддверии Дня Победы убираются, подкрашиваются, при необходимости производится косметический ремонт. Иногда в списках павших появляются новые имена. Это — работа историков и краеведов. В Гомельском районе нет памятника или мемориала невинным жертвам немецких расстрелов и казней. Возможно, бывший противотанковый ров возле Красного, если там будут найдены подобные захоронения, со временем станет таким местом памяти и поминовения жертв войны.