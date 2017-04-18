Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Координатор «Евровидения»: «Украина попалась в ловушку»
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал
39-летняя Оксана Федорова откровенно рассказала о муже
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
"Поставлена жирная точка": признание Филиппа Киркорова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
СМИ: Украиной правят настоящие каратели с химоружием
В Китае рассказали о последствиях войны с Кореей
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
16Мир встретил Пасху
10Полюс холода
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
14«Дарю тебе звезду»
09:54 (мск), источник: ИА Татар-информ

Новая остановка появилась у электрички Казань — Канаш

(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). На остановочной платформе «Пост ЭЦ» введена остановка пригородных поездов № 6351, 6353, 6101, 6357 сообщением Казань — Канаш, сообщает Миндортранс РТ.

Электричка № 6351 проследует по остановочной платформе Пост ЭЦ в 6.39 — 6.40, пригородный поезд № 6353 — в 10.22 — 10.23, поезд № 6101 — в 17.26 — 17.27 и № 6357 — в 20.35 — 20.36.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Казанский водитель двигался задним ходом и сбил 88-летнюю женщину
СМИ узнали, как ФСБ нашла возможного организатора взрыва в метро
Минобрнауки выбрало еще 22 опорных вуза
В Стамбуле прошли массовые протесты против итогов референдума
Белый дом анонсировал новый указ о защите американского рынка
В Мьянме во время водного фестиваля погибли 285 человек
СМИ узнали о скором назначении Рогозина в ГЛОНАСС
На заводе Tesla произошла утечка химикатов
Спорт
Деньги, престиж и связи. Как СКА собирал чемпионский состав СКА выиграл свой второй кубок Гагарина, обыграв в финале «Металлург». Вспоминаем, как «армейцы» собирали чемпионский состав
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
10 примеров люстр в интерьере
Москва продаст с молотка 60 квартир
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Актриса Екатерина Волкова: «Моей дочери испортили зрение» Звезда «Ворониных» поделилась наболевшим.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь