Новая остановка появилась у электрички Казань — Канаш
(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). На остановочной платформе «Пост ЭЦ» введена остановка пригородных поездов № 6351, 6353, 6101, 6357 сообщением Казань — Канаш, сообщает Миндортранс РТ.
(Казань, 17 апреля, «Татар-информ»). На остановочной платформе «Пост ЭЦ» введена остановка пригородных поездов № 6351, 6353, 6101, 6357 сообщением Казань — Канаш, сообщает Миндортранс РТ.
Электричка № 6351 проследует по остановочной платформе Пост ЭЦ в 6.39 — 6.40, пригородный поезд № 6353 — в 10.22 — 10.23, поезд № 6101 — в 17.26 — 17.27 и № 6357 — в 20.35 — 20.36.