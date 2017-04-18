Регионы Беларуси бьют рекорды по числу разводов

Есть у нас и своеобразные регионы-антирекордсмены: например, в Дрибинском районе на 1.000 свадеб приходится 722 развода, а в Лепельском — 705. Кажется, в сказку о долгой совместной жизни и смерти чуть ли не в один день сегодня верят немногие. Психологи и социологи давно говорят: институт брака теряет популярность во всем мире, и наша страна — не исключение.

По словам начальника отдела ЗАГС Дрибинского райисполкома Ларисы Макаренковой, за прошлый год штампы о разводе в паспорта сотрудники отдела поставили восьми парам. В этом году разошлись еще две. Расторгать браки сотрудники ЗАГСа имеют право только в том случае, если у мужа и жены нет общих несовершеннолетних детей и имущественных споров. Грубо говоря, чтобы решить вопрос, с кем будет жить ребенок, кому достанется квартира, а кому мотоцикл, обращаться нужно в суд.

— С каждой парой сотрудники ЗАГСа беседуют, предлагают им подумать, прежде чем принимать окончательное решение, — рассказывает Лариса Евгеньевна. — Обычно на размышления дается от месяца до двух. Но, конечно, даже люди, прожившие в браке много лет, порой не могут договориться, простить предательство, измену. Развод для них — единственный выход.

С этим согласна и специалист отдела суда Дрибинского района Татьяна Кочегарова: примирить враждующие стороны иногда просто невозможно. В прошлом году в суде зарегистрировали 31 развод, с начала этого года развелись три пары. Решение снять обручальные кольца принимают по разным причинам, но среди них есть, говоря языком судей, типовые — на почве пьянства, рукоприкладства, да и банальное несходство характеров — разве не повод разойтись? После того как супруги принесли заявление в суд, им тоже предлагают выждать и все обдумать. Порой процесс затягивается и на 9 месяцев: не договорились изначально — назначают слушание еще через месяц, потом еще….

Начальник отдела ЗАГС Ляховичского райисполкома Людмила Полторак, общаясь с парами, которые пришли подавать заявление на развод, сразу понимает, кому нужно дать шанс, а кого никакое время для дополнительных размышлений не спасет. И дело даже не в том, что в небольшом городке все друг друга знают и проблемы семей — как на ладони. Просто людей, которые колеблются, готовы пойти на уступки и помириться, видно сразу.

— Недавно ко мне пришла молодая пара — после свадьбы всего год прошел. Женщина плакала, ее муж нервничал, видимо, поссорились и не захотели друг другу уступать. Я помню, как они, счастливые, женились — сама регистрировала их брак. Поговорила, посоветовала прислушаться друг к другу. Пришлось поработать психологом, но очень радует, что удалось отговорить их от развода.

Сотрудники районных отделов ЗАГС всегда недоумевают, когда супруги разводятся спустя 20 — 30 лет после свадьбы. Казалось бы, что мешает быть вместе? Друг к другу притерлись, детей вырастили, есть какая-то материальная стабильность. Но это — видимость. Как рассказали в отделе ЗАГС Червенского райисполкома, часто за разводом приходят пары, которые не живут вместе уже долгое время. Для них расторжение брака — всего лишь юридическая формальность. Расходятся мирно и без лишней волокиты. В судах же порой проходят настоящие баталии: один из супругов готов уйти, второй не хочет отпускать. В таких семьях обычно целый клубок проблем: пьянство, измены, побои… Бывает, женщина решает припугнуть: мол, не бросишь пить — разведусь, заберу детей, оставлю на улице. Но поможет ли ультиматум сберечь союз, который трещит по швам?

Анатолий Аладьин, кандидат психологических наук, доцент, семейный психолог:

— Разводов сейчас действительно много, но, анализируя статистику, нужно понимать, кто разводится и по каким причинам. Случается, браки расторгают те, кто женился в 1970-х —1980-х годах. Долго прожили вместе, и вот внезапно приняли решение разойтись. Почему это происходит? Возможно, в семье накопилось много нерешенных проблем, к специалистам муж и жена не обращались (хотя они как раз помогают найти эти острые моменты, обращают на них внимание), считая, что справятся сами. Столкнулись в интересах раз, другой, третий, не смогли установить некие общие правила — конфликт нарастает. Мелкие ссоры купируются — обсудили с друзьями, пожаловались родственникам, и проблема, кажется, решена. Но рано или поздно наступает момент, когда требуется экстренная хирургическая операция — развод.

А вот молодые к браку относятся легко: попробовали пожить вместе, общих детей не завели, не понравилось — разбежались. И даже если есть дети, решение развестись принимают с легкостью: это раньше женщина боялась одна воспитывать ребенка, потому что трудно материально. А сегодня у нее появилась экономическая стабильность — и это многое упрощает. Но как бы ни сложилось, нужно понимать: к вопросу следует подойти цивилизованно, а если есть общие дети — подумать о них. Вы больше не муж и жена, но мама и папа навсегда.

Цифры СБ

Если взять статистику за последние 15 лет, то больше всего разводов в стране было в 2001 году — почти 41 тысяча супругов решили расстаться, тогда как кольцами обменялись около 69 тысяч пар. В 2016-м браков стало немного меньше — 64.536, сократилось и число разводов — 32.638. К слову, количество свадеб по сравнению с предыдущим годом у нас сократилось на 21,3%. Это крупнейшее падение как минимум с начала века.