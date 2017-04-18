Вечный пьяница и простачок. Любимое амплуа Георгия Вицина

Источник: РИА "Новости"

Георгий Вицин родился 18 апреля 1917 года, но официально днём его рождения станет 23 апреля 1918 года. Принято считать, что изменения в документы внесла его мать, чтобы отправить ребенка в оздоровительную школу, где имелось место исключительно в младшей группе. По другим данным, свою дату рождения знаменитый артист исправил сам, чтобы раньше поступить в актёрскую студию. Для миллионов зрителей Вицин навсегда запомнился как «Трус», Веснушкин, Бальзаминов, но не все знают, что ему прочили карьеру драматического артиста. Знаменитый режиссёр кино и театра Григорий Козинцев был шокирован, увидев Вицина в комедии Гайдая, ведь он разглядел в нём шекспировского Гамлета. Сам же Вицин ничуть не жалел, что состоялся как комедийный, а не драматический артист. В юбилей любимца зрителей АиФ.ru вспоминает лучшие фильмы с его участием. «Запасной игрок», 1954 год

Впервые Вицин появился на экране в роли железнодорожника в фильме «Здравствуй, Москва», однако известность пришла к нему 9 лет спустя, после съёмок в комедии «Запасной игрок». В фильме Семёна Тимошенко 37-летний актёр сыграл роль забавного 18-летнего футболиста Васи Веснушкина, безответно влюблённого в красавицу-гимнастку (Татьяну Конюхову). Не секрет, что для общих планов футбольной комедии режиссёр использовал кадры с настоящего четвертьфинального матча Кубка СССР 1954 года, но актёрам тоже пришлось побегать по полю. И чтобы справиться с ролью спортсмена, Вицин ежедневно тренировался на стадионе. Более того, по сюжету комедийной ленты персонаж Вицина должен был драться на боксёрском ринге с героем Павла Кадочникова (актёра, который много лет профессионально занимался боксом). Этот эпизод все участники съёмочной группы и позже вспоминали с ужасом: во время репетиции Вицин так разошёлся, что всерьёз атаковал Кадочникова, а в результате очнулся с трещиной в ребре.

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«Пёс Барбос и необычный кросс», 1961 год «Пёс Барбос и необычный кросс» стал первым фильмом, в котором зрители познакомились с харизматичной бандой жуликов, впоследствии ставшей самой известной кинотроицей Советского Союза: Трусом, Балбесом и Бывалым. Есть легенда, что Леонид Гайдай задумал воплотить в кино собирательные образы общественных пороков, прочитав в газете «Правда» стихотворный фельетон про браконьеров. Режиссёр сразу придумал три характера — на роль Труса выбрал Вицина, с которым уже работал над лентой «Жених с того света». Вицин в свою очередь предложил Юрия Никулина на роль Балбеса. А бывший директор «Мосфильма» Иван Пырьев нашёл Бывалого — актёра Евгения Моргунова. «Пёс Барбос» был всего одной из пяти новелл юмористического альманаха «Совершенно серьёзно», на который «Мосфильм» даже не возлагал особых надежд. Но короткометражка и её забавные герои очень полюбились зрителям, а в 1962 году советскую ленту номинировали на «Золотую пальмовую ветвь» как лучший короткометражный фильм.

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«Женитьба Бальзаминова», 1964 год

Фильм 7.8 Женитьба Бальзаминова

Как ни странно, в юности Вицину часто проходилось исполнять роли стариков, а в зрелом возрасте — юношей. Например, в ленте Анатолия Граника «Максим Перепелица» 38-летний актёр играл деда Мусия, а в 47, наоборот, снимался в роли молодого оболтуса Бальзаминова. Известно, что сценарий «Женитьбы Бальзаминова» по мотивам пьес Островского режиссёр Константин Воинов написал специально под Вицина ещё в 1954 году, но съёмки откладывались почти 10 лет, так как руководство «Мосфильма» боялось слишком вольного обращения с классикой. За это время главный актёр успел изрядно постареть, и чтобы соответствовать возрасту своего персонажа, пошёл на хитрость. «Я сам себя загримировал, — вспоминал Вицин. — Где сеточку из краски нарисовал, где веснушки сделал, чтобы морщин не было. Придумал паричок, нос подтянул. Шпатлевку смешал с красной краской, чтобы лицо “похудело”. Воинов посмотрел на мои художества и твердо сказал: “Буду снимать!”». Из-за сложного грима сам Вицин в шутку называл комедию «Женитьбой Бальзамированного».

Женитьба Бальзаминова. Кадр из фильма

«Операция “Ы” и другие приключения Шурика», 1965 год

«Операция “Ы” и другие приключения Шурика» с участием Труса, Балбеса и Бывалого в 1965 году стала абсолютным лидером кинопроката в СССР. К этому времени зрители уже воспринимали троицу как неразделимое актёрское трио и даже придумали ему имя — ВиНиМор (по первым буквам фамилий). Однако именно во время работы над «Операцией “Ы”» сам Гайдай заявил, что «тройка» себя изживает, да и Никулин вспоминал: «К сожалению, “тройка” стала действительно до приторности популярной. Нас приглашали выступать на телевизионных “огоньках”, рисовали карикатуры в журналах. Николай Озеров во время хоккейных репортажей тоже вспоминал о нас. Это был период нашего взлета и одновременно конец нашего совместного выступления на экране». Тем не менее, после «Операции “Ы”» последовал ещё один кинохит — «Кавказская пленница», где Трус, Балбес и Бывалый снялись вместе в последний раз. Причём Никулин и Моргунов продолжали утверждать, что «Вицин чертовски талантлив» и они «вместе взятые, не стоят его ногтя».

Операция "Ы" и другие приключения Шурика. Кадр из фильма.

«Джентльмены удачи», 1971 год Сценарии фильмов, в которых снимался Вицин, менялись, но образ простачка и выпивохи оставался неизменным. В 1971 году в «Джентльменах удачи» Александра Серого актёр исполнил роль Гаврилы Петровича (больше известного как Хмырь). Роль подельника «Доцента» ещё больше закрепила за Вициным славу пьяницы и хулигана, хотя в жизни он не употреблял ничего спиртного, стараясь заменять в кадре кружки с пивом на напиток из шиповника.

Джентльмены удачи. Кадр из фильма