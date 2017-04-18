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09:48 (мск), источник: ТАСС

Светлана Немоляева отмечает юбилей на сцене Театра имени Маяковского

Актриса исполнит роль в премьерном спектакле по пьесе Александра Островского «Бешеные деньги».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева отмечает юбилей на сцене родного Московского академического театра имени Владимира Маяковского, где служит уже 57 лет. Именинница исполнит одну из ролей в премьерном спектакле по пьесе Александра Островского «Бешеные деньги», который был специально поставлен к ее юбилею.

«Я благодарна, что мне устроили такой замечательный бенефис», — сказала Немоляева, принимая поздравление ТАСС. «Театр взял на себя все заботы обо мне и после спектакля также делает банкет в мою честь», — добавила актриса.

Что касается возраста, то она его не скрывает. «80 лет — это невероятно», — восклицает Светлана Владимировна.

Но я не зацикливаюсь на цифрах, не рыдаю по этому поводу, это не в моем характере. Я думаю о другом. Актеры в моем возрасте мало получают подарков от театра, а я его получила — спектакль в подарок, это дорогого стоит
Светлана Немоляева

Спектакль — в подарок

По словам Немоляевой, выбор пьесы принадлежит художественному руководителю «Маяковки» Миндаугасу Карбаускису.

«Я очень ценю Миндаугаса. Он талантливый, интересный, образованный человек. Как режиссер он приверженец русской классики, умеющий раскрыть автора», — сказала артистка, напомнив, что играет в нескольких спектаклях Карбаускиса и делает это с огромным удовольствием.

Актриса Светлана Немоляева в роли Надежды Антоновны Чебоксаровой и актёр Алексей Дякин в роли Саввы Геннадича Василькова во время премьеры спектакля "Бешеные деньги" | Источник: РИА "Новости"

Однако на сей раз она встретилась с еще более молодым режиссером Анатолием Шульевым. «Его нашему театру рекомендовал художественный руководитель Театра имени Вахтангова Римас Туминас, в мастерской которого в Щукинском училище учился Анатолий Шульев, — пояснила Немоляева. — Так вот, в прошлом сезоне Анатолий Шульев поставил у нас на Малой сцене спектакль “Я была в доме и ждала…” по пьесе Лагарса и теперь для Основной сцены сделал “Бешеные деньги” Островского».

О работе с режиссером Немоляева отзывается с восторгом.

Шульев сумел создать чудесную атмосферу на репетициях. Мы действительно творили, делали спектакль, а не выясняли отношения, что нередко случается в театре
Светлана Немоляева

Не умолчала она и о еще одном подарке со стороны театра. Ее партнершей, а конкретно — дочкой по пьесе, стала родная внучка — актриса Театра Маяковского Полина Лазарева. «Мы уже играли дочку и маму в «Талантах и поклонниках», — отметила собеседница агентства.

Актрисы Светлана Немоляева в роли Надежды Антоновны Чебоксаровой и Полина Лазарева в роли Лидии (справа) во время премьеры спектакля "Бешеные деньги" | Источник: РИА "Новости"

«Теперь моя актерская задача состояла в том, чтобы по- другому сыграть маму, не повториться. Самое трогательное в том, что, распределяя роли, Анатолий Шульев даже не догадывался, что Полина мне родня», — улыбнулась Немоляева. «Жаль, что Полину не увидит дедушка. Я имею в виду своего мужа, известного актера Александра Сергеевича Лазарева, которого не стало шесть лет назад», — посетовала Светлана Владимировна.

Служебный роман

Семья актеров Лазаревых (слева направо): Александр Лазарев (старший) и Светлана Немоляева - актеры театра им. Маяковского, актер театра "Ленком" Александр Лазарев (младший) с супругой Алиной, 1998 год. | Источник: РИА "Новости"

«Мы вместе прожили 51 год и 4 месяца», — говорит Немоляева. И больше ей не нужно произносить никаких слов. Их союз на самом деле был уникальным.

Они практически одновременно появились в театре Маяковского, где между ними почти мгновенно возник «служебный роман», который вскоре завершился законным браком.

Более полувека работая в одном театре, они жили без сплетен и публичных скандалов, опровергая расхожий стереотип о шаткости актерских семей.

У них вырос талантливый сын, актер «Ленкома» Александр Лазарев-младший, которому 27 апреля исполнится 50 лет.

«Сын у меня — слепок с отца, — воодушевляется Светлана Владимировна. — Он очень нравственный, верный, такой же ранимый, такой же семьянин. У него такое же человеческое благородство, как и у папы. И внуки у меня замечательные».

Немоляева рада, что внучка Полина продолжила семейную традицию — тоже стала актрисой. И работает в Маяковке, где сегодня сыграет в спектакле в честь юбилея своей бабушки.

Вся жизнь — театр

Светлана Немоляева в сцене из спектакля "Трамвай "Желание" Московского театра имени Маяковского, 1971 год. | Источник: РИА "Новости"

«Театр — мое счастье, мой тыл, моя крепость», — признается актриса. Понятно, что в данном случае речь идет не о театре вообще, а о совершенно конкретной труппе — о Маяковке. Сюда Немоляева пришла в 1959 году, сразу после окончания Щепкинского училища, да так и осталась навсегда.

Сначала сыграла трогательную Офелию в шекспировском «Гамлете», которого поставил тогдашний руководитель театра легендарный Николай Охлопков. Затем Маяковку возглавил не менее мощный режиссер Андрей Гончаров. В его спектаклях Немоляева создала целую галерею разных персонажей, но лучшей ролью по сей день считает тонкую, неземную Бланш Дюбуа из «Трамвая «Желание» Теннесси Уильямса.

Меня раньше называли “водопроводом театра Маяковского”: так много мои героини плакали на сцене
Светлана Немоляева

Следующим худруком Маяковки стал Сергей Арцибашев, который открыл в ней дар характерной, подчас откровенно комедийной актрисы. Она блистательна в роли свахи в гоголевской «Женитьбе», хороша и в «Мертвых душах», где играет сразу две роли — Коробочки и Просто приятной дамы. Ей, бесспорно, удалась и роль городничихи Анны Андреевны в «Ревизоре», но этот спектакль уже не значится в репертуаре театра.

Сейчас в Маяковке новый главный режиссер Миндаугас Карбаускис, однако и он сразу же «положил глаз» на Светлану Немоляеву, заняв замечательную актрису в своей самой первой постановке — в «Талантах и поклонниках» по Островскому.

Это один из моих любимых драматургов. Я же окончила Щепкинское училище при Малом театре, который по праву называют Домом Островского
Светлана Немоляева

На сегодняшний день в ее репертуаре шесть спектаклей. Словом, «театральный роман» юбилярши успешно продолжается.

О кино

Служебный роман, кадр из фильма

А ведь, казалось бы, самой судьбой ей было предначертано «светиться» на экране. Немоляева, если можно так выразиться, «родом из кино». Ее отец был известным кинорежиссером, мама — звукооператором. Они и снимали свою дочку с самого детства.

«С девяти лет, — уточнила Светлана Владимировна. — Мама тогда работала у Константина Юдина на фильме “Близнецы”, и там по сюжету нужны были две девочки моего возраста. Мама меня привела, и Юдин тут же взял: “Ой, какая милая девчонка”, — только и сказал. Я была толстенькая, с круглой мордочкой, светленькая».

Но, разумеется, отнюдь не эта роль сделала Немоляеву популярной киноактрисой.

Для кино ее «открыл» Эльдар Рязанов, снявший ее в 1977 году в «Служебном романе», в котором Немоляева исполнила роль сентиментальной и ранимой Оли Рыжовой, долгие годы хранившей в сердце студенческую любовь.

У этого же режиссера она вскоре создала еще один запомнившийся зрителям трагикомический образ — жену Гуськова в фильме «Гараж».

А потом у того же Рязанова снялась в картинах «О бедном гусаре замолвите слово» и «Небеса обетованные». Среди других фильмов с участием Немоляевой — «Короткие встречи», «Портрет с дождем», «Вторжение», «По главной улице с оркестром», «Горько!», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Артистка», и перечень этот еще можно долго продолжать.

Она и по сей день не расстается с кинематографом.

Снимаюсь в сериалах, надо оправдывать положение. Но такого, как было с Рязановым, нет и не будет
Светлана Немоляева

За свою творческую деятельность народная артистка РСФСР Светлана Немоляева отмечена множеством наград. Она — лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска» и премии зрительских симпатий «Звезда театрала», удостоена ордена Почета, является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» четвертой и третьей степеней.

Комментарии
1
amoremio
Здоровья и новых ролей!
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