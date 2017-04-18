От климатического потепления Беларусь получит больше пользы, чем вреда

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Вместе с тем вопрос климатических метаморфоз актуальности своей не теряет. Корреспондент Р спросила у представителей науки, что они думают по этому поводу и как такие изменения могут отразиться на климате нашей страны.

Читайте также Три температурных рекорда побиты в Витебске 17 апреля

Глобальное потепление. Это понятие прочно вошло в наше сознание. Аномальная жара, ураган, засуха, ливень — всему ныне находится только одно объяснение. Но как происходит на самом деле? И если главная задачка в уравнении — как сократить выбросы СО2, то почему климат менялся раньше, когда человека и производных его жизнедеятельности не было? — В течение последних десяти тысяч лет климат менялся в интервале как минимум плюс-минус 2 °C, — говорит известный климатолог, главный научный сотрудник Института природопользования НАН, академик Владимир Логинов. — Сейчас максимальное глобальное потепление температур составляет плюс-минус 0,2 °С к 0,7 °С, то есть 0,5—0,9 °С. Не пляшет парниковая теория с погодными аномалиями. То, что парниковые газы — один из факторов, влияющих на эти изменения, ученый не спорит. Нельзя оспаривать законы физики. Но при этом утверждает: есть масса особенностей изменения климата, которые не укладываются в современные представления. Сейчас все сходится: и повышенный температурный режим, и выбросы углекислоты, которые с 1990-х годов по наши дни возросли до более чем 50 миллиардов тонн в год. А до 1990-х показатель составлял всего лишь 22,7 миллиарда тонн, то есть вдвое меньше. Но вот парадокс: температура с 1976 по 1998 год увеличивалась на 0,5 Со, а вот с 1998-го по 2013-й ее рост остановился. И это на фоне растущих выбросов парниковых газов! — Очевидно, — подытоживает Владимир Логинов, — есть другой, более мощный фактор, который моделирует температурные изменения. Вообще, зачастую складывается впечатление, что с данными по глобальному потеплению не все гладко. На это, например, указывают разные показатели роста температур английских и американских служб. Расхождения составляют около 0,2 °С. А это, согласитесь, немало. Так чьи же данные точнее или истина где-то посередине? Но самый главный вопрос, как так могло получиться? Одна из причин, как оказывается, на поверхности. Многое, по словам Владимира Логинова, связано с однородностью рядов наблюдений, а она зависит от числа используемых в глобальной метеорологической сети станций. В 1980—1990-е годы и в начале века их число сократилось на 30%. Тех, которые были расположены в труднодоступных местах. В то время как число городских станций, где имеются свои особые островки тепла, на общем фоне увеличилось. — Это привело к росту так называемой урбанизационной поправки, — объясняет климатолог. — А значит, к некоторому завышению значений глобальной температуры в последние два десятилетия. На это никто не обращает внимания. Почему? Потому что на климате сегодня можно зарабатывать деньги. На борьбу с его изменениями вкладываются значительные средства, подписываются международные соглашения. — Люди, которые в этой системе работают, — говорит академик, — не хотят сомневаться в правильности этой теории. В науке, как и везде, есть такое понятие, как уравнение автора, когда ради своей идеи и данные можно подтянуть. Но как при такой обоснованности теории потепления можно было подписать Парижское соглашение? — Просто 2014—2016 годы были жаркими. Это и сыграло на руку тем, кто продвигает такую теорию, — высказывает мнение Владимир Логинов. — И это после долгой паузы в повышениях температуры. Но это, вполне возможно, была очередная флуктуация климата (кратковременные цикличные колебания, отклонения от состояния равновесия или нормы), которая может скоро закончиться. Суровых зим в сравнении с 60-ми годами прошлого столетия становится меньше. Ситуацию, по его мнению, нужно было наблюдать в развитии. Взять хотя бы повышение зимних температур. Они росли и раньше, и 5, 10 тысячелетий назад. Зимой среднегодовые температуры всегда меняются в большем диапазоне, чем летние, — от 0 до -12 °С или от +14 до +20 °С. Поэтому изменчивость зимней температуры всегда больше, чем летней. — Но это ни с какими парниковыми газами не связано — так было всегда, — говорит климатолог. — С человеком и без него. Потому что это связано с орбитальными параметрами Земли. Не пляшет парниковая теория потепления и по погодным аномалиям. Число некоторых из них действительно увеличивается, но у других оно снижается. Суровых зим, например, в сравнении с 1960-ми годами становится меньше. Снижается толщина снежного покрова. Да, ливней стало больше, выросло число засух. А вот шквалов, вопреки общему мнению, на исходе 1960-х—в начале 1970-х было больше. Снизилось в мире число ураганов, метелей, изморози, туманов. В целом аномалий до 1990-х годов наблюдалось больше. Так что какой-то стройной тенденции вывести нельзя. А стоит ли бояться повышения температур в нашей стране? — Вряд ли, — говорит Владимир Логинов. — Для нас потепление на градус было бы выгодным. Более теплые зимы, более продолжительный период вегетации для растений. АПК мог бы собирать еще больший урожай. Хотя смотрите: мы уже и сейчас меньше 8 миллионов тонн зерновых не собираем. А если температура в глобальном масштабе вырастет на 4—5 °С? Это могло бы стать катастрофой, говорит Владимир Логинов, но такое вряд ли случится.