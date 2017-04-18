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03:45 (мск), источник: VLADNEWS

Специалисты рассказали, на что жалуются приморцы

Статистика по вопросам защиты прав потребителей в I квартале 2017 года.

Источник: VLADNEWS

Жители Приморского края чаще жалуются на услуги (61% обращений), чем на товары (219 обращений), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора региона. Всего в первом квартале этого года в ведомство проступило 565 заявлений от граждан по вопросам защиты прав потребителей.

Приморцев обычно не устраивают: услуги ЖКХ (16,8% — 95 обращений), финансовые услуги (9,3% — 53), услуги связи (8,5% — 48), бытовые (6,9% — 39) и медицинские услуги (5,3% — 30).

По итогам рассмотрения поступивших жалоб граждан 390 человек (69%) получили необходимые разъяснения, 18% обращений направлено на рассмотрение в другое ведомство или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией (102 обращения). Основаниями для проведения административных расследований и внеплановых проверок стали 73 обращения (13%).

В числе основных причин, послуживших для обращения граждан, остаются: продажа товаров с недостатками, предоставление услуг ненадлежащего качества, а также непредставление хозяйствующими субъектами информации о товарах (работах, услугах), их изготовителях (исполнителях), продавцах, нарушение сроков исполнения услуг.

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