Принцы Уильям и Гарри призвали мужчин не избегать психологов

Об этом представители королевской семьи Великобритании сказали в интервью для журнала благотворительного общества CALM («Кампания против несчастной жизни»).

«Разговоры о некоторых серьезных проблемах слишком долго были под запретом. — Признал принц Уильям. — [Считалось, что] успешные, сильные люди не страдают. Но, конечно, это не так». «На самом деле, все очень просто. Если ты чувствуешь, что стоит с кем-нибудь поговорить об этом, это, действительно может помочь», — сказал он.

«Всем нам в жизни иногда приходится нелегко, но мужчины в особенности чувствуют необходимость притворяться, что все в порядке», — сказал принц Гарри.

Ранее принц Гарри признался, что испытывал серьезные психологические проблемы после смерти матери, принцессы Дианы. Он сказал, что пережил два года «полного хаоса».

Герцог и герцогиня Кембриджские (Уильям и его супруга Кейт), а также принц Гарри активно привлекают общественное внимание к решению психологических проблем и поддержанию психического здоровья в рамках кампании Heads Together.