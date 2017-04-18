Да, я на коне: необычный транспорт на улицах города привлек внимание хабаровчан
В ГИБДД рассказали, что передвигаться на лошадях можно, но не везде.
В ГИБДД рассказали, что передвигаться на лошадях можно, но не везде.
Хабаровск, 18 апреля, AmurMedia.
Гужевой транспорт все чаще замечают в Северном районе Хабаровска. По словам специалиста ГИБДД, движение такого транспорта отдельно регулируется, но не запрещено, передает ИА AmurMedia.
Хабаровчанин на повозке, запряженной лошадью, привлек внимание жителей в социальных сетях. По сообщениям некоторых пользователей, нестандартный транспорт можно периодически встретить в окрестностях улицы Шелеста.
Некоторые поспешили связать выбор горожанина с текущей ситуацией вокруг «Роснефти».
«Ну, а как
Как объяснили в отделе пропаганды городской ГИБДД, движение гужевого транспорта по Хабаровску запрещено только на определенных участках Центрального района.
— Есть, конечно, определенные требования к возницам, регламентированные разделом № 25 ПДД. Например, они должны двигаться как можно правее, могут ехать даже по обочине, если они не мешают пешеходам. А управлять гужевым транспортом уже с 14 лет, — сообщила сотрудник отделения пропаганды ГИБДД по Хабаровску Юлия Трейгер.