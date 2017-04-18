Администрацию Хабаровска обязали оборудовать дорогу в одном из районов города пешеходным переходом
В прокуратуру Железнодорожного района Хабаровска обратились жители улицы Вяземская.
В прокуратуру Железнодорожного района Хабаровска обратились жители улицы Вяземская.
После этого ведомство провело проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Выяснилось, что в районе пересечения улиц Большая и Вяземская находится ряд значимых объектов инфраструктуры. В их числе — детская поликлиника, школа, продуктовый рынок и другие. Однако ближайший от дома 26 на улице Вяземская пешеходный переход расположен на расстоянии, превышающем 200 метров.
«Таким образом, условия для централизованного перехода пешеходами через улицу Вяземская вблизи перекрестка с улицей Большая администрацией не созданы, что препятствует безопасному дорожному движению и создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан», — говорится в сообщении
Прокуратура района предъявила в суд заявление о признании бездействия мэрии незаконным. В итоге администрацию города обязали оборудовать дорогу в районе улицы Вяземская, 26 пешеходным переходом. Решение суда еще не вступило в законную силу.