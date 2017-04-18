Все ледовые переправы закрыли в Иркутской области

52 ледовые переправы: 21 областного и 31 муниципального значения были допущены к эксплуатации на территории Иркутской области в зимний период 2016 — 2017 годы. В настоящее время все они закрыты. В связи с повышением среднесуточных температур структура льда на реках, несмотря на кажущуюся толщину и крепость, претерпела изменения, что не может гарантировать безопасность движения автотранспорта и людей. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

«В связи с активным таянием снега и образованием воды по колее сегодня в Бодайбинском районе было принято решение о завершении эксплуатации последней действующей в регионе переправы “Бодайбо — Бисяга” на реке Витим», — отметили в ведомстве.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам напоминают жителям и гостям Иркутской области об опасности нахождения на льду в необорудованных местах. Будьте бдительны — не допускайте выезда и выхода на лед.