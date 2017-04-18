Принцесса «Земли леопарда» Бэри родила двух котят
Леопардессу с потомством «поймали» фотоловушки.
Леопардессу с потомством «поймали» фотоловушки.
Владивосток, 18 апреля, PrimaMedia.
Уникальные и
За судьбой Бэри ученые наблюдают с самого ее рождения. Она по праву носит титул принцессы «Земли леопарда». Leo
Бэри также не раз становилась героиней фотосессий профессиональных фотографов. Сегодня ей около четырех лет.
Долгожданные кадры с двумя маленькими наследниками принцессы Leo
«Нам удалось сделать действительно приятное открытие, получив столь желанные кадры с Бэри и ее котятами, — делится впечатлениями
Примечательно, что изначально интерес специалистов, установивших фотоловушки у пещеры, был вызван совершенно другим зверем. Незадолго до появления Бэри и ее котят небольшой грот посетил амурский тигр, следы которого и привлекли внимание сотрудников научного отдела «Земли леопарда». Этот факт говорит о том, что жизнь молодой мамы вряд ли можно назвать безмятежной. Хотя Бэри и выглядит спокойно, грациозно позируя фотоловушке, на деле ей всегда приходится держать ухо востро, вести крайне скрытный образ жизни. Для сохранения потомства леопардесса должна быть осторожной и как можно меньше привлекать к себе внимание, ведь в дикой природе у новорожденных хищников немало врагов.
Отметим, что на видео запечатлены котята в возрасте около четырех месяцев. Они не погибли в младенчестве, а значит, у них есть все шансы вырасти и стать полноценными членами популяции редчайшего пятнистого хищника. К слову, отцом двух маленьких леопардов самки Leo
Имя Leo