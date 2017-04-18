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06:24 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Принцесса «Земли леопарда» Бэри родила двух котят

Леопардессу с потомством «поймали» фотоловушки.

Владивосток, 18 апреля, PrimaMedia.

Уникальные и по-настоящему ценные кадры получили специалисты «Земли леопарда» с помощью фотоловушек, установленных в заповеднике «Кедровая падь». Выяснилось, что знаменитая леопардесса Leo 4 °F по имени Бэри стала счастливой мамой: камеры зафиксировали самку дальневосточного леопарда и двух ее маленьких котят на видео, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФГБУ «Земля леопарда».

За судьбой Бэри ученые наблюдают с самого ее рождения. Она по праву носит титул принцессы «Земли леопарда». Leo 4 °F — дочь Leo 1 °F Кедровки, которая долгое время была хозяйкой заповедника. Всероссийскую известность Кедровка и Бэри получили в 2014 году, став звездами интернет-сериала «Пятнистая семейка». Популярность юной леопардессы еще более возросла после появления видео, на котором она в буквальном смысле танцует перед камерой.

Бэри также не раз становилась героиней фотосессий профессиональных фотографов. Сегодня ей около четырех лет.

Долгожданные кадры с двумя маленькими наследниками принцессы Leo 4 °F специалисты получили в начале апреля. Котята попали в объектив фотоловушки в небольшой пещере, а сама Бэри — у входа в грот. На видео запечатлена здоровая пятнистая семья, в которой, как и положено, беззаботные дети в своем стремлении познать мир доставляют любящей маме немало хлопот. Сейчас Бэри добывает для своего выводка пищу, а также обучает котят основам охоты.

«Нам удалось сделать действительно приятное открытие, получив столь желанные кадры с Бэри и ее котятами, — делится впечатлениями инженер-исследователь ФГБУ “Земля леопарда” Виктор Сторожук. — Когда выяснилось, кто именно запечатлен на видео, нашему восторгу не было предела, ведь достоверную информацию о семейном положении этой самки удалось получить впервые. Теперь мы точно знаем: бесценное наследие Кедровки сохранено, ее богатое семейное древо растет вместе с новыми поколениями леопардов. Уверен, что полученные нами видеокадры — начало новой увлекательной истории».

Примечательно, что изначально интерес специалистов, установивших фотоловушки у пещеры, был вызван совершенно другим зверем. Незадолго до появления Бэри и ее котят небольшой грот посетил амурский тигр, следы которого и привлекли внимание сотрудников научного отдела «Земли леопарда». Этот факт говорит о том, что жизнь молодой мамы вряд ли можно назвать безмятежной. Хотя Бэри и выглядит спокойно, грациозно позируя фотоловушке, на деле ей всегда приходится держать ухо востро, вести крайне скрытный образ жизни. Для сохранения потомства леопардесса должна быть осторожной и как можно меньше привлекать к себе внимание, ведь в дикой природе у новорожденных хищников немало врагов.

Отметим, что на видео запечатлены котята в возрасте около четырех месяцев. Они не погибли в младенчестве, а значит, у них есть все шансы вырасти и стать полноценными членами популяции редчайшего пятнистого хищника. К слову, отцом двух маленьких леопардов самки Leo 4 °F может быть самец Leo 12M по имени Тайфун, постоянно проживающий в заповеднике «Кедровая падь».

Имя Leo 4 °F Бэри дали сотрудники ОАО «Газпромбанк».

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