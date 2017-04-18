Приморские синоптики сделали новые прогнозы

По краю минувшей ночью прошли дожди. Сейчас циклон, вызвавший их, смещается в сторону Хоккайдо.

По информации Примгидромета, небольшие дожди еще возможны в Дальнегорском и Ольгинском районах края, также там сохранится сильный ветер.

Сегодня в конце дня на акваторию Японского моря выйдет новый циклон, который вызовет в Приморье незначительные осадки. Сильные дожди возможны только в южных районах края. Во Владивостоке пройдет дождь в ночь на среду, накануне вечером усилится ветер.

По предварительным прогнозам приморских синоптиков, во второй половине недели в Приморье начнется рост атмосферного давления, осадки прекратятся, лишь местами возможны локальные дожди кратковременного характера. Дневные температуры по краю составят от плюс двух до плюс шестнадцати градусов, во Владивостоке — от восьми до двенадцати градусов тепла.

Анна Иваницына.