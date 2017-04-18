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06:09 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске временно изменится схема движения автобуса № 90

Транспорт пустят в обход пер. Боготольского.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярске с 18 апреля временно меняется схема движения автобуса № 90. Об этом сообщили в мэрии города.

В направлении конечной остановки «Сибирский федеральный университет» маршрут пустят по следующей схеме: ул. Копылова — ул. Ладо Кецховели — ул. Новосибирская. Далее автобусы идут по старому маршруту. В обратном направлении схема не меняется.

Из постоянного маршрута исключаются остановки «пер. Боготольский», «ул. Менжинского», «Славянский рынок» и «ул. Новосибирская». В мэрии объяснили, что решение пустить № 90 по другим улицам принято в связи с ремонтом водопровода на пер. Боготольском.

Измененная схема движения вступила в силу 18 апреля в 8:00. После окончания работ на водопроводе автобус № 90 вернется на свой прежний маршрут. В мэрии пообещали, что ремонт продлится около двух дней.

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