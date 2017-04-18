Ледовые переправы закрываются в Хабаровском крае

«Сейчас на территории края продолжает действовать всего две ледовые переправы, которые расположены в Охотском районе. Планируется, что в течение недели эти “зимние дороги” также будут закрыты», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Инспекторы ГИМС МЧС России обращают внимание жителей региона, что при закрытии переправ устанавливаются информационные знаки, либо перекрывается съезд, устанавливаются шлагбаумы и создаются насыпи. Жителей края настоятельно просят не игнорировать эти предупреждения. Проезд в таких местах опасен для жизни.

«Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям региона, что лёд на реках разрушается. Поэтому необходимо строго соблюдать меры безопасности во время пребывания у водоёмов. Ни в коем случае нельзя выходить на лёд, особенно в тёмное время суток и при плохой видимости. Не оставляйте детей одних, без присмотра, вблизи рек и озёр. При переходе и переезде через водные объекты необходимо пользоваться только официально действующими ледовыми переправами», — говорится в сообщении.

Анна Иваницына.