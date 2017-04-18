Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Стадион в России за 45 млрд руб. не пригоден даже для тренировок
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери
Как выглядит 21-летняя «Мисс Россия-2017» (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
"Поставлена жирная точка": признание Филиппа Киркорова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
СМИ: Украиной правят настоящие каратели с химоружием
В Китае рассказали о последствиях войны с Кореей
Что круче: танк или УАЗик
Audi опубликовала тизер загадочного концепта
Фоторепортажи
10Полюс холода
22Цвет нации
10Уйгурская проблема Китая
16Мир встретил Пасху
06:07 (мск), источник: ДЕЙТА

Ледовые переправы закрываются в Хабаровском крае

За минувшие сутки в Хабаровском крае инспекторы региональной ГИМС МЧС России закрыта последняя в Николаевском районе ледовую переправу, сообщает ИА «Дейта».

«Сейчас на территории края продолжает действовать всего две ледовые переправы, которые расположены в Охотском районе. Планируется, что в течение недели эти “зимние дороги” также будут закрыты», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Инспекторы ГИМС МЧС России обращают внимание жителей региона, что при закрытии переправ устанавливаются информационные знаки, либо перекрывается съезд, устанавливаются шлагбаумы и создаются насыпи. Жителей края настоятельно просят не игнорировать эти предупреждения. Проезд в таких местах опасен для жизни.

«Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает жителям региона, что лёд на реках разрушается. Поэтому необходимо строго соблюдать меры безопасности во время пребывания у водоёмов. Ни в коем случае нельзя выходить на лёд, особенно в тёмное время суток и при плохой видимости. Не оставляйте детей одних, без присмотра, вблизи рек и озёр. При переходе и переезде через водные объекты необходимо пользоваться только официально действующими ледовыми переправами», — говорится в сообщении.

Анна Иваницына.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Новостройки в ЕАО представляют угрозу для жильцов - СК
СМИ узнали, как ФСБ нашла возможного организатора взрыва в метро
Пхеньян допустил начало ядерной войны «в любой момент»
В Стамбуле прошли массовые протесты против итогов референдума
Белый дом анонсировал новый указ о защите американского рынка
Спецтехнику Росгвардии оснастят пушками
Трамп поздравил Эрдогана с результатами референдума
На заводе Tesla произошла утечка химикатов
Спорт
Деньги, престиж и связи. Как СКА собирал чемпионский состав СКА выиграл свой второй кубок Гагарина, обыграв в финале «Металлург». Вспоминаем, как «армейцы» собирали чемпионский состав
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Ленобласть не справилась с переселением из аварийного жилья
Эксперты советуют не медлить с покупкой недвижимости
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал 20-летняя художница и блогер Алия Шагиева сопроводила фото, на котором она кормит новорожденного сына грудью, манифестом, направленным против царящих в обществе двойных стандартов в восприятии женской груди.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь