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07:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Синоптики предупреждают о резком похолодании в Уфе

К концу недели столбик термометра опустится до 0 градусов.

Источник: РИА "Новости"

В середине наступившей недели весна временно остановит свой ход. Как сообщают синоптики, если в понедельник, вторник и среду вместе с дождями нас ждет пусть и прохладная, но все же плюсовая температура, то уже в пятницу столбик термометра упадет ниже нуля.

Более того, из-за неприятного ветра всю неделю температура будет ощущаться как минусовая.

Единственным лучиком солнца станет четверг, в который может потеплеть до +13 градусов тепла. По-настоящему же жарко в Башкирии станет на следующей неделе. Примерно с 26 апреля в Уфе установится температура в районе +20.

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