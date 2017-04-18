Синоптики предупреждают о резком похолодании в Уфе
К концу недели столбик термометра опустится до 0 градусов.
К концу недели столбик термометра опустится до 0 градусов.
В середине наступившей недели весна временно остановит свой ход. Как сообщают синоптики, если в понедельник, вторник и среду вместе с дождями нас ждет пусть и прохладная, но все же плюсовая температура, то уже в пятницу столбик термометра упадет ниже нуля.
Более того,
Единственным лучиком солнца станет четверг, в который может потеплеть до +13 градусов тепла.