Синоптики предупреждают о резком похолодании в Уфе

В середине наступившей недели весна временно остановит свой ход. Как сообщают синоптики, если в понедельник, вторник и среду вместе с дождями нас ждет пусть и прохладная, но все же плюсовая температура, то уже в пятницу столбик термометра упадет ниже нуля.

Более того, из-за неприятного ветра всю неделю температура будет ощущаться как минусовая.