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06:06 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярец помог Юрию Шевчуку узнать о судьбе репрессированного деда

Данные хранились в засекреченных архивах служб безопасности.

Руководитель красноярского отделения общества «Мемориал» Алексей Бабий помог основателю группы «ДДТ» Юрию Шевчуку восстановить информацию о репрессированном деде. Шевчук старший погиб на территории Красноярского края. Данные о смерти деда рок-музыканта сначала хранились в засекреченных архивах служб безопасности, а затем попали в Книгу памяти. Об этом сообщил телеканал ТВК.

Музыкант написал в социальных сетях, что семью Шевчуков в 1920-е годы раскулачили и отправили в Сибирь из Украины. Вместе с другими семьями их поселили на лесоповале под Канском. В 1937 года Сосфена Шевчука расстреляли. Согласно данным из доступных архивов, он был белым офицером и служил в царской армии. Однако место, где похоронен дед основателя группы «ДДТ», неизвестно.

Прочитав просьбу Юрия Шевчука, Алексей Бабий решил помочь музыканту. Он отправил ему том «Книги памяти жертв политических репрессий Красноярского края».

«В 70−80 годах река Кан подмыла берег и там, на окраине, выявились эти захоронения. Но где это, что это — неизвестно. Надо ехать в Канск и там на месте выяснять, опрашивать старожилов, разбираться», — рассказал Алексей Бабий.

За информацию о репрессированном деде рок-музыкант подарил поисковику свой диск.

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