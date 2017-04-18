Во Владивостоке проведут обработку против клещей и крыс
С 19 по 21 апреля.
С 19 по 21 апреля.
На территории кладбищ «Лесное» и «Морское», а также
Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, подобные работы проводятся дважды в год. С 19 по 21 апреля будет проводиться одновременная обработка на всех объектах. Подрядная организация уже готовится к работе по обработке вышеуказанных территорий препаратами против клещей и крыс. Повторная обработка будет проведена в августе 2017 года.