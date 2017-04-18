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06:01 (мск), источник: VLADNEWS

Во Владивостоке проведут обработку против клещей и крыс

С 19 по 21 апреля.

На территории кладбищ «Лесное» и «Морское», а также ланшафтно-парковой зоны ДВФУ подрядная организация ООО «Профилактика» проведёт дератизацию и акарицидную обработку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. В период проведения работ, с 19 по 21 апреля включительно, нахождение на данных территориях запрещено.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, подобные работы проводятся дважды в год. С 19 по 21 апреля будет проводиться одновременная обработка на всех объектах. Подрядная организация уже готовится к работе по обработке вышеуказанных территорий препаратами против клещей и крыс. Повторная обработка будет проведена в августе 2017 года.

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