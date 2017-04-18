Спецстоянки для «своих» появятся в Хабаровске уже в этом году
Выделенные площадки призваны оградить легальных таксистов от «бомбил».
Выделенные площадки призваны оградить легальных таксистов от «бомбил».
Хабаровск, 18 апреля, AmurMedia.
Спецстоянки для легальных таксистов появятся в Хабаровске уже в 2017 году. Проект призван оградить добросовестных таксистов от водителей, которые занимаются перевозками пассажиров, не имея на то разрешения, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель \"Дальневосточной ассоциации такси Александр Садков.
В ходе
Общественник также отметил все достоинства специализированных стоянок.
— Особенность этих выделенных площадок заключается в том, что на них смогут останавливаться только легальные перевозчики. Это полезно как водителям, так и гражданам. Добросовестному таксисту всегда будет где припарковаться, а пассажиры будут знать, где стоит лицензированный перевозчик. Стоянки будут оборудованы специальными знаками и шлагбаумами, а водители получат пульт, позволяющий их открывать. Места для легальных таксистов либо будет выделяться, и ограждаться на уже существующих автостоянках, либо, при содействии с управлением дорог, будут возводиться новые. Наша ассоциация готова взять на себя ответственность по контролю представления качественной услуги на данных спецстоянках, — заверил Александр Садков.
На данный момент проект находится на стадии разработки, и до конца не решены все вопросы, связанные с ним. Однако, Александр Садков все равно считает, что первые спецстоянки получится возвести уже в этом году.
— Реализовать проект мы планируем уже в 2017 году. Сейчас необходимо обговорить все нюансы. Мы рассчитываем, что стоянки получится возвести за государственные средства, а вернутся деньги в казну уже через налоги, которые будут выплачивать таксисты, — заключил Александр Садков.