Спецстоянки для «своих» появятся в Хабаровске уже в этом году

Хабаровск, 18 апреля, AmurMedia.

Спецстоянки для легальных таксистов появятся в Хабаровске уже в 2017 году. Проект призван оградить добросовестных таксистов от водителей, которые занимаются перевозками пассажиров, не имея на то разрешения, сообщил корр. ИА AmurMedia председатель \"Дальневосточной ассоциации такси Александр Садков.

В ходе пресс-конференции, которая прошла в дальневосточной столице 18 апреля, Александр Садков объявил о грядущем ноу-хау, которое облегчит жизнь не только таксистов, но и простых граждан. Хабаровск уже совсем скоро может обзавестись спецстоянками для легальных таксистов. — На сегодняшний день нашу идею поддержали в городской и краевой Думе. Попутно мы написали обращения в управление дорог и департамент архитектуры. Подобные стоянки существуют во многих других регионах страны. Мы общаемся с нашими коллегами и перенимаем у них опыт работы в этой сфере. Спецстоянки — это то, что мы хотели бы перенять и реализовать в Хабаровске, — сообщил Александр Садков.

Общественник также отметил все достоинства специализированных стоянок.

— Особенность этих выделенных площадок заключается в том, что на них смогут останавливаться только легальные перевозчики. Это полезно как водителям, так и гражданам. Добросовестному таксисту всегда будет где припарковаться, а пассажиры будут знать, где стоит лицензированный перевозчик. Стоянки будут оборудованы специальными знаками и шлагбаумами, а водители получат пульт, позволяющий их открывать. Места для легальных таксистов либо будет выделяться, и ограждаться на уже существующих автостоянках, либо, при содействии с управлением дорог, будут возводиться новые. Наша ассоциация готова взять на себя ответственность по контролю представления качественной услуги на данных спецстоянках, — заверил Александр Садков.

На данный момент проект находится на стадии разработки, и до конца не решены все вопросы, связанные с ним. Однако, Александр Садков все равно считает, что первые спецстоянки получится возвести уже в этом году.

— Реализовать проект мы планируем уже в 2017 году. Сейчас необходимо обговорить все нюансы. Мы рассчитываем, что стоянки получится возвести за государственные средства, а вернутся деньги в казну уже через налоги, которые будут выплачивать таксисты, — заключил Александр Садков.