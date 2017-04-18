Юный хабаровчанин стал лучшим каратистом мира

Хабаровск, 18 апреля, AmurMedia.

Спортсмены Хабаровского края завоевали четыре медали на завершившемся в Токио первенстве мира по карате. Всего в турнире приняло участие 2,5 тысячи спортсменов со всей планеты. Команду нашего региона представляли 12 бойцов, завоевавших это право победами на всероссийских соревнованиях, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

Особенно отличился на турнире Богдан Сударушкин. Он стал первым в крае бойцом, победившем на первенстве мира по киокусинкай в возрастной категории до 12 лет.

Еще две медали завоевали самые юные спортсмены — в возрастной группе до 10 лет. Дмитрий Стёпин стал серебряным призёром, а Давид Чиковани — бронзовым. Серебряную медаль первенства мира в элитной категории среди юношей 16−17 лет завоевал Дмитрий Бельды. В финале он уступил россиянину Роману Пархоменко.

Всего спортсмены нашего региона стали обладателями четырех медалей первенства мира по киокусинкай. За один соревновательный день бойцам приходилось проводить по 6−7 поединков. Их соперниками были представители Ирана, Украины и Японии.