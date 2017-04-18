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07:03 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми можно увидеть метеорный поток Лириды

Понаблюдать за красивым явлением рекомендуют с 16 по 25 апреля.

Пермский планетарий рассказывает, когда пермякам смотреть на звёзды. С 16 по 25 апреля ожидается максимум метеорного потока Лириды. Своего пика он достигнет 22 апреля в 16.40. В это время можно будет наблюдать до 15−20 метеоров в час.

Лири́ды — это метеорный поток, метеоры которого кажутся вылетающими из созвездия Лиры. Он считается одним из самых интенсивных, наряду с августовскими звездопадами.

Метеорный дождь лучше наблюдать за городом, вдали от искусственного освещения.

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