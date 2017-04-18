Теплая погода установится в Хабаровске к концу апреля

Хмурая прохладная погода в Хабаровске сменится солнечной не раньше конца апреля. Об этом корреспонденту портала «Губерния» сообщила начальник отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.

«Сейчас Хабаровск испытывает влияние многоцентровой депрессии — это сразу нескольких небольших циклонов, которые приносят с собой похолодание, осадки и ветер. Такая неустойчивая погода сохранится до конца этой недели. Уже на выходных в краевом центре потеплеет до +12…+17 градусов, ночные температуры при этом составят +1…+6. Устойчивая теплая погода прогнозируется с приходом западных воздушных масс — 25—26 апреля », — рассказала Галина Брынцева.

Специалист также отметила, что на этой неделе в Хабаровске возможен дождь. Температура воздуха в дневные часы составит +11…+13 градусов, ночью — до нуля. При этом ветер усилится до 7−12 м/с.