Военные детские сады ликвидируют в Хабаровске

Хабаровчане, дети которых ходят в сад № 21, обеспокоены предстоящим закрытием учреждения. По словам родителей дошкольников, сад, который принадлежит министерству обороны — единственный в микрорайоне Большой аэродром, сообщает портал «Губерния».

Как рассказала журналистам жительница Хабаровска Ольги Вибе, вместе с этим садиком в городе планируется закрыть еще пять военных садов — об этом родителям сообщили на собрании перед Новым годом.

«Нас очень беспокоит это: на каком основании закрывают детский сад, особенно наш, 21-й? Он один в нашем большом районе. Я так понимаю, что военные отказываются [от него], хотят его перевести в муниципалитет. У нас в Хабаровске закрывают все шесть военных садов, потому что требуется финансирование, а садику нужен ремонт», — рассказала Ольга Вибе.

Ситуацию согласилась прокомментировать заведующая детсадом № 21 Надежда Лобанова. По ее сведениям, учреждение действительно ликвидируют, однако само здание военные передадут в муниципалитет. После ремонта здесь вновь откроется детский сад.

«Это был приказ Минобороны уже давно, нас должны были закрыть еще шесть лет назад. Сад наш ликвидируется 20 июня, и мы сразу переходим в муниципальную собственность. Нам выделяют деньги и делают ремонт. После ремонта сад будет функционировать обязательно. Никто никого не выгоняет, ремонт будет длиться до осени», — сказала заведующая.