Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Стадион в России за 45 млрд руб. не пригоден даже для тренировок
Ученые обнаружили под Марианской впадиной нечто удивительное
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
«Это дно»: Захарова о реакции инопрессы на теракт в Петербурге В МИД РФ жестко раскритиковали материал Washington Post
Боярская, Лютаева и Макеева представили «Анну Каренину»
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
"Поставлена жирная точка": признание Филиппа Киркорова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
СМИ рассказали, за чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen
Что круче: танк или УАЗик
Фоторепортажи
10Полюс холода
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Уйгурская проблема Китая
14«Дарю тебе звезду»
07:06 (мск), источник: Губерния онлайн

Военные детские сады ликвидируют в Хабаровске

Учреждения, которые сейчас принадлежат минобороны, переходят в ведение муниципалитета.

Источник: Reuters

Хабаровчане, дети которых ходят в сад № 21, обеспокоены предстоящим закрытием учреждения. По словам родителей дошкольников, сад, который принадлежит министерству обороны — единственный в микрорайоне Большой аэродром, сообщает портал «Губерния».

Как рассказала журналистам жительница Хабаровска Ольги Вибе, вместе с этим садиком в городе планируется закрыть еще пять военных садов — об этом родителям сообщили на собрании перед Новым годом.

«Нас очень беспокоит это: на каком основании закрывают детский сад, особенно наш, 21-й? Он один в нашем большом районе. Я так понимаю, что военные отказываются [от него], хотят его перевести в муниципалитет. У нас в Хабаровске закрывают все шесть военных садов, потому что требуется финансирование, а садику нужен ремонт», — рассказала Ольга Вибе.

Ситуацию согласилась прокомментировать заведующая детсадом № 21 Надежда Лобанова. По ее сведениям, учреждение действительно ликвидируют, однако само здание военные передадут в муниципалитет. После ремонта здесь вновь откроется детский сад.

«Это был приказ Минобороны уже давно, нас должны были закрыть еще шесть лет назад. Сад наш ликвидируется 20 июня, и мы сразу переходим в муниципальную собственность. Нам выделяют деньги и делают ремонт. После ремонта сад будет функционировать обязательно. Никто никого не выгоняет, ремонт будет длиться до осени», — сказала заведующая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Полмиллиона рублей заплатит житель Хабаровского края за незаконную рубку деревьев
СМИ узнали, как ФСБ нашла возможного организатора взрыва в метро
Пхеньян допустил начало ядерной войны «в любой момент»
В Стамбуле прошли массовые протесты против итогов референдума
Белый дом анонсировал новый указ о защите американского рынка
В Мьянме во время водного фестиваля погибли 285 человек
СМИ узнали о скором назначении Рогозина в ГЛОНАСС
На заводе Tesla произошла утечка химикатов
Спорт
Деньги, престиж и связи. Как СКА собирал чемпионский состав СКА выиграл свой второй кубок Гагарина, обыграв в финале «Металлург». Вспоминаем, как «армейцы» собирали чемпионский состав
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Эксперты: из Подмосковья уйдут большинство застройщиков
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал 20-летняя художница и блогер Алия Шагиева сопроводила фото, на котором она кормит новорожденного сына грудью, манифестом, направленным против царящих в обществе двойных стандартов в восприятии женской груди.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь