В Красноярске стартовала приёмная кампания в школы искусств

В Красноярске стартовала приёмная компания в школы искусств, музыкальные и художественные школы. Для этого в учреждения необходимо до 25 мая предъявить свидетельство о рождении ребёнка, фотографию и копию паспорта одного из родителей.

«В каждой школе своя структура, но, как правило, везде имеются музыкальное и художественное отделения, в некоторых школах есть ещё отделение хореографии, — говорит директор детской школы искусств № 6 Ольга Козина. — Во многих городских школах искусств существует отделение раннего эстетического развития. И сегодня, кстати, оно пользуется большим спросом. Его посещают ребятишки с четырёх лет. Там преимущественно групповые занятия. Дети в комплексе изучают элементы чтения, математики, музыки, живописи, лепки».

В детских музыкальных школах есть бюджетные и внебюджетные места. С 4-х лет детей принимают на общеразвивающие программы, с 6 лет — на предпрофессиональные программы. На предпрофессиональные программы есть конкурс, на общеразвивающие берут всех.

«Четыре года — самое подходящее время. Общепризнанный факт: всё, что ребёнку дано, развивается в нём до пяти лет, — рассказывает директор детской музыкальной школы № 1 Ольга Бородич — Мы для себя выявляем талантливых детей в группах раннего развития и именно оттуда берём учеников на последующее предпрофессиональное обучение. Потом эти дети очень хорошо себя проявляют».

Директор детской художественной школы № 1 имени В. И. Сурикова Лариса Лазарева убеждена, что научить рисовать можно любого человека: «С младенцем можно заниматься — рисовать пальчиками, ладошками, ножками, то есть, на уровне кинестезии. Ребёнок постарше может наблюдать и работать над образом. Если речь о подготовке к поступлению в профессиональное образовательное учреждение, нужно начинать заниматься с детьми как можно раньше».