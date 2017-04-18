В одном из садоводств Омска ввели карантин по бешенству

14 апреля, в прошлую пятницу губернатор Омской области Виктор Назаров подписал указ об установлении карантина в садоводческом некоммерческом товариществе «Птицевод-2» в Ленинском округе Омска. Садоводство находится рядом с поселком Птицефабрика.

Как следует из указа, ограничительные мероприятия связаны с тем, что на территории садоводства зарегистрирован факт заболевания животного бешенством.

Карантин будет действовать до 4 июня 2017 года. До тех пор на территории садоводства будут действовать ограничительные меры: запрещено любое перемещение собак и кошек, в том числе нельзя выводить и натаскивать собак, проводить выставки животных и вывозить зверей за пределы садоводства.