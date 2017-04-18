9 мая в уфимском Парке победы пройдет историческая реконструкция

Уфимцев зовут поучаствовать в исторической реконструкции, посвященной Дню победы.

Праздник состоится в традиционном месте — в парке «Первомайский», что в уфимской Черниковке. Участникам и гостям реконструкции покажут музейные экспонаты и солдат времен Великой Отечественной войны. В парке развернут импровизированный лагерь партизан с санчастью, столовой и концертной площадкой. С последней, кстати, исполнят песни военных лет.

Начало реконструкции в 15:30, а концерт начнется в 16:00.

Записаться в реконструкторы можно в объединении «Лидер» по телефону 8 (347)287−52−10.