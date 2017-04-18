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06:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Мысках подросток изнасиловал и убил 9-летнюю девочку

Убийство произошло в августе прошлого года.

14-летний невменяемый подросток изнасиловал и убил 9-летнюю девочку.

По сообщению пресс-службы СУ СК РФ по Кемеровской области, заявление о пропаже 9-летнего ребенка поступило в правоохранительные органы 4 августа 2016 года. На следующий день тело девочки обнаружили в траве возле реки. Эксперты установили, что девочка умерла из-за асфиксии, а также до этого в отношении ребенка было совершено преступление сексуального характера. Следствие установило, что последним девочку видел 14-летний подросток, с которым она познакомилась тут же на берегу реки. Он сообщил следователям, что проводил девочку до магазина, а потом они пошли в разные стороны. Пока специалисты выясняли, насколько правдивы показания несовершеннолетнего, отрабатывались и другие версии произошедшего. Были проверены более 100 лиц на причастность к совершению преступления, допрошены свидетели, местные жители. В рамках расследования были проведены экспертизы, по результатам которых следователи установили причастность 14-летнего подростка.

На первоначальном этапе работы неоценимую помощь оказала клинический психолог Кузбасского регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие личности». Она помогла следователям установить контакт с обвиняемым.

По результатам психолого-психиатрической экспертизы, проведенной в рамках расследования, подросток признан невменяемым, в момент совершения преступления он не осознавал своих действий. Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

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