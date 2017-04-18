Специальные автобусы будут ездить до иркутских кладбищ в Дни памяти

Специальные автобусные маршруты будут организованы в Дни памяти в Иркутске. Как 17 апреля 2017 года сообщила пресс-служба администрации города, с 22 по 25 апреля будет ходить общественный транспорт до Маратовского, Александровского, Ново-Ленинского, Смоленского кладбищ, а также кладбища возле станции Батарейная. С 22 по 24 апреля автобусы будут курсировать с 9:00 до 19:00, 25 апреля транспорт пойдет до 20:00.

Их движение будет организовано по следующим маршрутам: № 9а «Ц. Рынок — с. Дубинина (Маратовское кладбище)» 22—24 апреля — 4 автобуса, 25 апреля — 10 автобусов; № 136к «ул. С. Перовской — Александровское кладбище» 22—24 апреля — 2 автобуса, 25 апреля — 8 автобусов; № 14а «Ц. Рынок (ул. Чехова, 19) — Н. Ленинское кладбище» — 22- 24 апреля — 2 автобуса, 25 апреля — 8 автобусов; № 14к «Школьная — Н. Ленинское кладбище» 22—24 апреля — 2 автобуса, 25 апреля — 4 автобуса; № 10к «Авиазавод — Н. Ленинское кладбище» 22—24 апреля — 4 автобуса, 25 апреля — 5 автобусов; № 25к «пос. Жилкино — Н. Ленинское кладбище» 25 апреля — 1 автобус; № 33к «Узловая — ст. Батарейная» 25 апреля — 1 автобус. Кроме этого, с 22 по 25 апреля будет ходить автобус сообщением «ост. Б. Рябикова (при следовании на ул. М. Конева) — Смоленское кладбище» — 3 автобуса.