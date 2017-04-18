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07:36 (мск), источник: СуперОмск

Власти предлагают омичам прибраться на «Зеленом острове»

С приходом в Омск весны, городу необходима масштабная чистка. Первый субботник состоится в среду, 19 апреля, в 14:00 в парке культуры и отдыха «Зеленый остров».

В мероприятиях по уборке территории примут участие более 200 человек.

В 22 апреля в парке состоится масштабная экологическая акция «Чистый город». Мероприятие приурочено к международному Дню Земли. Перед началом работ организаторы проведут для участников субботника физкультурную зарядку.

Также в этот день общественники и студенты проведут субботник в парке 300-летия Омска. Помощь в уборке окажут представители Федерации омских профсоюзов. Сбор всех желающих в 09:00.

«Приглашаем всех омичей присоединиться к мероприятиям по уборке территории городских парков и скверов. Только от нас самих зависит чистота и порядок на наших улицах, во дворах и зонах отдыха, только все вместе мы сможем сделать город комфортнее, чище и благоустроеннее», — подчеркнул директор профильного департамента Михаил Расин.

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