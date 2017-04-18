В Вашингтоне прошло традиционное пасхальное катание яиц
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU — В Белом доме прошло 139-е пасхальное катание яиц с участием президента США и первой семьи, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.
Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU — В Белом доме прошло 139-е пасхальное катание яиц с участием президента США и первой семьи, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс.
«Это 139-е Пасхальное катание яиц, подумайте только, 139-е», — заявил президент США Дональд Трамп перед началом мероприятия, приветствуя около 21 тыс. человек, посетивших Белый дом для участия в торжестве.
«Мы будем сильнее, больше и лучше как нация, чем прежде. Мы на правильном пути», — добавил он.
Трамп также поблагодарил свою супругу Меланию Трамп за то, что она «долго работала, чтобы сделать это (событие — ИФ) идеальным».
Кроме президента и его супруги в мероприятии также принял участие их 11-летний сын Баррон.
Катание пасхальных яиц перед Белым домом — традиционная пасхальная забава в США. Соревнуясь, дети катают яйца через лужайку резиденции президента поварешками. Кроме катания яиц гостям торжества предлагается послушать живую музыку и чтение книг. В частности, в этом году книги детям читала первая леди М. Трамп.
Впервые катание яиц было проведено в Белом доме в 1878 году.