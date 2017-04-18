В Вашингтоне прошло традиционное пасхальное катание яиц

«Это 139-е Пасхальное катание яиц, подумайте только, 139-е», — заявил президент США Дональд Трамп перед началом мероприятия, приветствуя около 21 тыс. человек, посетивших Белый дом для участия в торжестве.

Меланья Трамп напомнила супругу положить руку на сердце во время исполнения гимна

«Мы будем сильнее, больше и лучше как нация, чем прежде. Мы на правильном пути», — добавил он.

Трамп также поблагодарил свою супругу Меланию Трамп за то, что она «долго работала, чтобы сделать это (событие — ИФ) идеальным».

Кроме президента и его супруги в мероприятии также принял участие их 11-летний сын Баррон.

Катание пасхальных яиц перед Белым домом — традиционная пасхальная забава в США. Соревнуясь, дети катают яйца через лужайку резиденции президента поварешками. Кроме катания яиц гостям торжества предлагается послушать живую музыку и чтение книг. В частности, в этом году книги детям читала первая леди М. Трамп.