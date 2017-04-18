Красноярские общественники проверяют качество бензина
В планах ФАР совершить рейд по всем автозаправкам Красноярска.
В планах ФАР совершить рейд по всем автозаправкам Красноярска.
Федерация автовладельцев России проводит проверку АЗС. Закупив
«В первую очередь мы посетили порядка сорока АЗС, на которые поступали жалобы от автовладельцев. Около 70% обращений подтверждается. Среди нарушений — повышение октанового числа бензина. Кроме того, у большинства заправочных станций на кассовых чеках и колонках не указывается класс топлива. Это означает, что в нём может содержаться повышенное количество серы. В целом результаты проверок показывают, что более крупные игроки чаще выдерживают стандарт качества топлива и обслуживания, но и они могут допускать проколы, — рассказал Егор Фролов, координатор Федерации автовладельцев России по Красноярскому краю. — Планируем проверить абсолютно все АЗС, их в Красноярске и пригороде 186. Сейчас заключаем трёхстороннее соглашение между Росстандартом, Генпрокуратурой и Федерацией автовладельцев России, которое позволит проводить проверки не раз в 3 года, а по мере необходимости, основываясь на обращениях автовладельцев».
Общественники будут проверять не только качество бензина, но и соблюдение норм с точки зрения безопасности, экологии и прав потребителя.