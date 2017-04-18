Красноярские общественники проверяют качество бензина

Федерация автовладельцев России проводит проверку АЗС. Закупив тест-полоски для проверки качества топлива, они начали глобальный рейд по Красноярску. Если полоска меняет цвет, значит, в топливе содержатся запрещённые металлопримеси.

«В первую очередь мы посетили порядка сорока АЗС, на которые поступали жалобы от автовладельцев. Около 70% обращений подтверждается. Среди нарушений — повышение октанового числа бензина. Кроме того, у большинства заправочных станций на кассовых чеках и колонках не указывается класс топлива. Это означает, что в нём может содержаться повышенное количество серы. В целом результаты проверок показывают, что более крупные игроки чаще выдерживают стандарт качества топлива и обслуживания, но и они могут допускать проколы, — рассказал Егор Фролов, координатор Федерации автовладельцев России по Красноярскому краю. — Планируем проверить абсолютно все АЗС, их в Красноярске и пригороде 186. Сейчас заключаем трёхстороннее соглашение между Росстандартом, Генпрокуратурой и Федерацией автовладельцев России, которое позволит проводить проверки не раз в 3 года, а по мере необходимости, основываясь на обращениях автовладельцев».

Общественники будут проверять не только качество бензина, но и соблюдение норм с точки зрения безопасности, экологии и прав потребителя.