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06:46 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье ввели ограничение на грузоперевозки в жаркую погоду

С 15 июня по 15 августа.

С 15 июня по 15 августа 2017 года введено временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования краевого или межмуниципального значения с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градуса тепла, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу приморского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что в Приморье введено ограничение для движения большегрузов. Ограничения введены для транспортных средств, нагрузка на оси которых превышает предельно допустимые сезонные значения. Данная мера — ежегодная.

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