В Новосибирском зоопарке орангутанг спрятался под одеялом, об этом сообщает пресс-служба зверинца.

Прохладная апрельская погода заставляет кутаться в одеяло не только людей, но и приматов. Орангутан Бату чувствует, что весна не спешит, и скрывается от еще прохладной апрельской погоды под пледом, чтобы уютно закутаться и грызть свежие фрукты.

Видеозапись с орангутангом опубликована в сообществе новосибирского зоопарка в соцсети «Вконтакте».