В Новосибирском зоопарке орангутанг спрятался под одеялом
Прохладная апрельская погода заставляет кутаться в одеяло не только людей, но и приматов, рассказали в зоопарке.
Прохладная апрельская погода заставляет кутаться в одеяло не только людей, но и приматов, рассказали в зоопарке.
В Новосибирском зоопарке орангутанг спрятался под одеялом, об этом сообщает
Прохладная апрельская погода заставляет кутаться в одеяло не только людей, но и приматов. Орангутан Бату чувствует, что весна не спешит, и скрывается от еще прохладной апрельской погоды под пледом, чтобы уютно закутаться и грызть свежие фрукты.
Видеозапись с орангутангом опубликована в сообществе новосибирского зоопарка в соцсети «Вконтакте».