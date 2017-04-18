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07:34 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирском зоопарке орангутанг спрятался под одеялом

Прохладная апрельская погода заставляет кутаться в одеяло не только людей, но и приматов, рассказали в зоопарке.

В Новосибирском зоопарке орангутанг спрятался под одеялом, об этом сообщает пресс-служба зверинца.

Прохладная апрельская погода заставляет кутаться в одеяло не только людей, но и приматов. Орангутан Бату чувствует, что весна не спешит, и скрывается от еще прохладной апрельской погоды под пледом, чтобы уютно закутаться и грызть свежие фрукты.

Видеозапись с орангутангом опубликована в сообществе новосибирского зоопарка в соцсети «Вконтакте».

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