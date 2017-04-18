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07:18 (мск), источник: VN.ru

Пес из мешка, брошенного на трассе, вернулся домой

Жительница Новосибирска нашла на Ордынской трассе живого пса в завязанном мешке. Выяснилось, что брошенное на произвол судьбы животное обитало на территории одного из предприятий в районе города Оби Новосибирской области.

Про шокирующую находку горожане написали в социальных сетях. В субботу днем в районе остановки «Пищекомбинат» на Ордынской трассе жительница Новосибирска Светлана обнаружила собаку, завязанную в мешке.

— Животное удалось освободить, с ним все в порядке. Но в голове не укладывается, как так можно было поступить с беззащитным существом, бросив его на произвол судьбы? — говорит Светлана.

Через несколько часов душераздирающая история получила неожиданное продолжение. Увидев данное сообщение, сотрудница одного из предприятий села Толмачево узнала собаку, которая жила на территории, где работает женщина. После непродолжительных поисков животное было возвращено на базу.

Как рассказала VN.ru женщина, пес прибился на предприятие еще зимой. Местные работники обнаружили замерзающую собаку у ворот. За время своего обитания он сильно сдружился с одним из местных сотрудников, которого недавно не стало.

— Пес очень тосковал и периодически начинал выть, что, видимо, не нравилось одному рабочему, — рассказывает сотрудница предприятия.

По мнению женщины, несмотря на множество установленных камер видеонаблюдения, мужчина смог незаметно украсть животное с территории базы и вывезти из Толмачево на Ордынскую трассу, где и бросил завязанного в мешок зверя умирать.

Сейчас пес в порядке, работники его кормят и следят, чтобы тот никуда не пропадал.

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