Южноуральские и курганские пожарные объединятся

Лес и поселок на границе Челябинской области будут тушить на пожарных учениях. Вместе с южноуральскими задействуют курганских огнеборцев, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Учения с таким сценарием пройдут завтра. Заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов в полях оценит готовность оперативных служб к сезону возгораний.

По легенде учений, патруль села Канашево обнаружил лесной пожар, случившийся из-за непотушенного костра. Загорелись прошлогодняя трава и сухостой, огонь распространился в лес. Низовой пожар достиг села Канашево, шесть частных жилых домов загорелось, существует угроза другим строениям, а также объектам дорожного комплекса на границе — со стороны Курганской области.