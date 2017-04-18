Южноуральские и курганские пожарные объединятся
На время совместных пожарных учений.
На время совместных пожарных учений.
Лес и поселок на границе Челябинской области будут тушить на пожарных учениях. Вместе с южноуральскими задействуют курганских огнеборцев, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Учения с таким сценарием пройдут завтра. Заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов в полях оценит готовность оперативных служб к сезону возгораний.
По легенде учений, патруль села Канашево обнаружил лесной пожар, случившийся