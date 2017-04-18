Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
В школах и детских садах введут новый предмет
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
"Поставлена жирная точка": признание Филиппа Киркорова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
СМИ рассказали, за чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
10Полюс холода
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Уйгурская проблема Китая
14«Дарю тебе звезду»
07:12 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южноуральские и курганские пожарные объединятся

На время совместных пожарных учений.

Лес и поселок на границе Челябинской области будут тушить на пожарных учениях. Вместе с южноуральскими задействуют курганских огнеборцев, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Учения с таким сценарием пройдут завтра. Заместитель губернатора Челябинской области Олег Климов в полях оценит готовность оперативных служб к сезону возгораний.

По легенде учений, патруль села Канашево обнаружил лесной пожар, случившийся из-за непотушенного костра. Загорелись прошлогодняя трава и сухостой, огонь распространился в лес. Низовой пожар достиг села Канашево, шесть частных жилых домов загорелось, существует угроза другим строениям, а также объектам дорожного комплекса на границе — со стороны Курганской области.

Из-за высокой опасности для жилой застройки тушить огонь будут усиленные отряды оперативных служб Челябинской и Курганской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Мать нашла пропавшую 15 лет назад дочь в ролике на YouTube
Из летящего самолета выбросили трех человек
Мать нашла пропавшую 15 лет назад дочь в ролике на YouTube
СМИ узнали, как ФСБ нашла возможного организатора взрыва в метро
Пхеньян допустил начало ядерной войны «в любой момент»
В Стамбуле прошли массовые протесты против итогов референдума
Белый дом анонсировал новый указ о защите американского рынка
В Мьянме во время водного фестиваля погибли 285 человек
СМИ узнали о скором назначении Рогозина в ГЛОНАСС
На заводе Tesla произошла утечка химикатов
Спорт
Деньги, престиж и связи. Как СКА собирал чемпионский состав СКА выиграл свой второй кубок Гагарина, обыграв в финале «Металлург». Вспоминаем, как «армейцы» собирали чемпионский состав
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Общественность Петербурга отстояла парк Малиновка
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал 20-летняя художница и блогер Алия Шагиева сопроводила фото, на котором она кормит новорожденного сына грудью, манифестом, направленным против царящих в обществе двойных стандартов в восприятии женской груди.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь