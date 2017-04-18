Жители нескольких сёл и районов Хабаровска на пять дней останутся без горячей воды

Хабаровск, 18 апреля, AmurMedia.

Энергетики филиала «Хабаровская теплосетевая компания» (ХТСК, входит в АО «ДГК») проверят тепломагистраль зоны Хабаровской ТЭЦ-1 на тепловые потери. В связи с чем с 24 по 28 апреля потребителям, подключенным к данной «тепловой ветке», будет приостановлена подача горячего водоснабжения, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК».

Хабаровские тепловые сети проведут испытания трубопроводов тепловых сетей ТМ-19 и ТМ-11 зоны ТЭЦ-1 на определение фактических тепловых потерь через тепловую изоляцию. Такие испытания позволят энергетикам определить фактические эксплуатационные потери теплоты трубопроводами тепловой сети через тепловую изоляцию. Согласно Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, испытания на тепловые и гидравлические потери проводится раз в пять лет. По результатам испытаний разрабатываются нормативные характеристики для тепловых сетей.

В связи с проведением технического мероприятия с 8.00 понедельника 24 апреля будет отсутствовать горячее водоснабжение в следующих районах города:

В Хабаровском районе: с. Ракитное, с. Ильинка;.

Индустриальном: ул. Производственная, Первый микрорайон, пер. 3-ий Путевой, пер. Трамвайный, ул. Трамвайная, ул. Флегонтова от ул. Балтийской до ул. Краснореченкой;.

Железнодорожном: ДОСы, ул. Промышленная, ул. Костромская, проезд Гаражный, пер. Гаражный.

Хабаровская теплосетевая компания напоминает о том, что в период проведения испытаний всем гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности: не следует находится рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество. В целях безопасности на время испытаний управляющим компаниям и организациям имеющих на балансе тепловые сети необходимо:

• В тепловых пунктах закрыть задвижки № 1,2, 3, 4.

• Открыть дренажные устройства.

• Произвести осмотр тепловых сетей.

Хабаровские тепловые сети просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и сообщать о замеченных порывах на участках магистральных сетей в зоне проведения испытаний по телефону диспетчеров ХТС (4212) 36−35−16.