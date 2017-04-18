Жители нескольких сёл и районов Хабаровска на пять дней останутся без горячей воды
На городских тепломагистралях пройдут испытания на тепловые потери.
На городских тепломагистралях пройдут испытания на тепловые потери.
Хабаровск, 18 апреля, AmurMedia.
Энергетики филиала «Хабаровская теплосетевая компания» (ХТСК, входит в АО «ДГК») проверят тепломагистраль зоны Хабаровской ТЭЦ-1 на тепловые потери. В связи с чем с 24 по 28 апреля потребителям, подключенным к данной «тепловой ветке», будет приостановлена подача горячего водоснабжения, сообщили ИА AmurMedia в
Хабаровские тепловые сети проведут испытания трубопроводов тепловых сетей ТМ-19 и ТМ-11 зоны ТЭЦ-1 на определение фактических тепловых потерь через тепловую изоляцию. Такие испытания позволят энергетикам определить фактические эксплуатационные потери теплоты трубопроводами тепловой сети через тепловую изоляцию. Согласно Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, испытания на тепловые и гидравлические потери проводится раз в пять лет. По результатам испытаний разрабатываются нормативные характеристики для тепловых сетей.
В связи с проведением технического мероприятия с 8.00 понедельника 24 апреля будет отсутствовать горячее водоснабжение в следующих районах города:
В Хабаровском районе: с. Ракитное, с. Ильинка;.
Индустриальном: ул. Производственная, Первый микрорайон, пер. 3-ий Путевой, пер. Трамвайный, ул. Трамвайная, ул. Флегонтова от ул. Балтийской до ул. Краснореченкой;.
Железнодорожном: ДОСы, ул. Промышленная, ул. Костромская, проезд Гаражный, пер. Гаражный.
Хабаровская теплосетевая компания напоминает о том, что в период проведения испытаний всем гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности: не следует находится рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество. В целях безопасности на время испытаний управляющим компаниям и организациям имеющих на балансе тепловые сети необходимо:
• В тепловых пунктах закрыть задвижки № 1,2, 3, 4.
• Открыть дренажные устройства.
• Произвести осмотр тепловых сетей.
Хабаровские тепловые сети просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и сообщать о замеченных порывах на участках магистральных сетей в зоне проведения испытаний по телефону диспетчеров ХТС (4212) 36−35−16.