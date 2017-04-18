Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Я и моя тень: 8 актеров и актрис, которых затмили их супруги
Отпущенный под залог российский олигарх сбежал за границу
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
41-летняя Анджелина Джоли выходит замуж за бизнесмена
КНДР испытывает ракеты ради независимости Токио и Сеул выразили протест в связи с новым запуском ракеты в КНДР
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
Покупка жилья по переуступке прав - опасно или нет?
Квартиры хозяевам хрущевок начнут выдавать осенью
"Поставлена жирная точка": признание Филиппа Киркорова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
СМИ рассказали, за чьего сына вышла 18-летняя дочь Кадырова
Захарченко открыл "страшную тайну" о переговорах
Бояться или смеяться: автомобили полиции Нью-Йорка
В США строят самую длинную автомойку в мире
Фоторепортажи
10Полюс холода
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Уйгурская проблема Китая
14«Дарю тебе звезду»
07:26 (мск), источник: AmurMedia.ru

Жители нескольких сёл и районов Хабаровска на пять дней останутся без горячей воды

На городских тепломагистралях пройдут испытания на тепловые потери.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 18 апреля, AmurMedia.

Энергетики филиала «Хабаровская теплосетевая компания» (ХТСК, входит в АО «ДГК») проверят тепломагистраль зоны Хабаровской ТЭЦ-1 на тепловые потери. В связи с чем с 24 по 28 апреля потребителям, подключенным к данной «тепловой ветке», будет приостановлена подача горячего водоснабжения, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе филиала «Хабаровская теплосетевая компания» АО «ДГК».

Хабаровские тепловые сети проведут испытания трубопроводов тепловых сетей ТМ-19 и ТМ-11 зоны ТЭЦ-1 на определение фактических тепловых потерь через тепловую изоляцию. Такие испытания позволят энергетикам определить фактические эксплуатационные потери теплоты трубопроводами тепловой сети через тепловую изоляцию. Согласно Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, испытания на тепловые и гидравлические потери проводится раз в пять лет. По результатам испытаний разрабатываются нормативные характеристики для тепловых сетей.

В связи с проведением технического мероприятия с 8.00 понедельника 24 апреля будет отсутствовать горячее водоснабжение в следующих районах города:

В Хабаровском районе: с. Ракитное, с. Ильинка;.

Индустриальном: ул. Производственная, Первый микрорайон, пер. 3-ий Путевой, пер. Трамвайный, ул. Трамвайная, ул. Флегонтова от ул. Балтийской до ул. Краснореченкой;.

Железнодорожном: ДОСы, ул. Промышленная, ул. Костромская, проезд Гаражный, пер. Гаражный.

Хабаровская теплосетевая компания напоминает о том, что в период проведения испытаний всем гражданам необходимо соблюдать меры предосторожности: не следует находится рядом с трубопроводами надземной прокладки, а также с тепловыми камерами. Кроме того, не рекомендуется оставлять в охранных зонах теплотрасс автомобильный транспорт и прочее имущество. В целях безопасности на время испытаний управляющим компаниям и организациям имеющих на балансе тепловые сети необходимо:

• В тепловых пунктах закрыть задвижки № 1,2, 3, 4.

• Открыть дренажные устройства.

• Произвести осмотр тепловых сетей.

Хабаровские тепловые сети просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и сообщать о замеченных порывах на участках магистральных сетей в зоне проведения испытаний по телефону диспетчеров ХТС (4212) 36−35−16.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Международная выставка «От покаяния к воскресению России» открывается сегодня в Хабаровске
СМИ узнали, как ФСБ нашла возможного организатора взрыва в метро
Пхеньян допустил начало ядерной войны «в любой момент»
В Стамбуле прошли массовые протесты против итогов референдума
Белый дом анонсировал новый указ о защите американского рынка
В Мьянме во время водного фестиваля погибли 285 человек
СМИ узнали о скором назначении Рогозина в ГЛОНАСС
На заводе Tesla произошла утечка химикатов
Спорт
Деньги, престиж и связи. Как СКА собирал чемпионский состав СКА выиграл свой второй кубок Гагарина, обыграв в финале «Металлург». Вспоминаем, как «армейцы» собирали чемпионский состав
Авто
Красивый и современный: новый кроссовер из Китая Chery представила в Шанхае эффектный концепт-кар Tiggo Coupe
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Екатерина Волкова с мужем будет вести новое телешоу Звездные супруги будут разоблачать популярные мифы в новом проекте на СТС
Недвижимость
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Общественность Петербурга отстояла парк Малиновка
Минстрой выступил против сноса хрущевок в регионах
Депутаты предложили расширить льготы на капремонт
Леди
Почему очень модно одеваться во все черное К черному цвету всегда было двоякое отношение: на протяжении веков он ассоциировался с трауром, бедностью и печалью, но в то же время его считали поэтичным.
Дети
Поcт дочери президента Киргизии о кормлении вызвал скандал 20-летняя художница и блогер Алия Шагиева сопроводила фото, на котором она кормит новорожденного сына грудью, манифестом, направленным против царящих в обществе двойных стандартов в восприятии женской груди.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь