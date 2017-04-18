Потепление надвигается на Челябинск
Однако оно будет недолгим.
Однако оно будет недолгим.
В Челябинске потеплеет до +17°С, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
На протяжении большей части рабочей недели дневные температуры в городе будут держаться на отметке выше +10°С.
По сообщению синоптиков Росгидрометцентра, пик потепления придется на четверг, 20 апреля. Столбики термометров днем поднимутся до +17°С. Однако к выходным снова похолодает. Прохладная влажная погода сохранится и в воскресенье, 23 апреля.