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07:24 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Потепление надвигается на Челябинск

Однако оно будет недолгим.

Источник: РИА "Новости"

В Челябинске потеплеет до +17°С, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

На протяжении большей части рабочей недели дневные температуры в городе будут держаться на отметке выше +10°С.

По сообщению синоптиков Росгидрометцентра, пик потепления придется на четверг, 20 апреля. Столбики термометров днем поднимутся до +17°С. Однако к выходным снова похолодает. Прохладная влажная погода сохранится и в воскресенье, 23 апреля.

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