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07:20 (мск), источник: СуперОмск

Омская прокуратура проверит нефтяное пятно на Иртыше

Как накануне сообщал «СуперОмск», горожане с ужасом заметили большое нефтяное пятно, ползущее по Иртышу.

По словам очевидцев, к выбросу нефтепродуктов, произошедшему около недели назад, может быть причастна ТЭЦ-5. По их словам, на предприятии произошел выброс креозота.

Между тем на новость обратили внимание надзорные органы — Омская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о появлении нефтяного пятна на реке. Для проверочных мероприятий также приглашены специалисты регионального управления Росприроднадзора.

«В целях установления данного факта, нахождения лиц, виновных в возможном загрязнении водного объекта, будут проведены необходимые проверочные мероприятия. При наличии оснований — приняты меры реагирования», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Отметим, что креозот не зря называют «каменноугольным маслом» — густая, смолянистая жидкость желтоватого оттенка крайне ядовита и в воде не растворяется. Гиперкератозы и бородавчатые разрастания, вызываемые креозотом, могут развиться в рак кожи, дающий метастазы в лимфатические узлы и отдалённые органы.

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